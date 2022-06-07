نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذيذ وصحي.. برجر البيت بطريقة سهلة أحلي من ماكدونالدز واوفر وأنظف من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البرجر من أشهر الأكلات سريعة التحضير والتي يعشقها الأطفال وجميع الكبار، لذلك تفضل الأمهات عمل برجر البيت لضمان جودته ونظافته للحفاظ على صحة أفراد أسرتهم، فضلًا عن عدم جودة البرجر الجاهز فإنه غير صحي إطلاقًا ويسبب العديد من المشاكل الصحية، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نوضح كافة الخطوات التي تحتاجين لها لعمل برجر شهي.

برجر البيت

يعد البرجر من الوجبات التي تلفت تركيز الأطفال إليها بسبب مذاقها الشهي وشكلها الرائع خاصةً عند وضعه في العيش الكيزر وتزينها بالشكل المميز الجاذب للانتباه، ويمكن تطبيق ذلك في المنزل بكل سهولة ومكونات جيدة الجودة، حيث نعرض لكم طريقة عمل الهمبرجر الاصلية كالآتي:

مقادير برجر اللحم

مقدار 500 جرام من اللحم المفروم.

ومقدار كوب من فول الصويا منقوع في قليل من الماء من قبل.

عدد 1 ملعقة من الثوم المطحون ناعم.

مقدار ربع كوب من البقسماط المطحون.

عدد 1 بصلة كبيرة مبشورة.

بيضة.

ربع ملعقة من السماق، الكبابة، الملح، الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

وملعقة من الكاتشب.

ملعقة من المستردة.

طريقة عمل برجر اللحم مثل المطاعم

احضري وعاء عميق وضعي فيه مقدار اللحمة المفرومة.

بعد ذلك نضع عليها البصل المبشور، والملح والفلفل الأسود والبيكنج بودر وباقي البهارات وخلط المكونات ببعض جيدًا.

ثم ضعي مقدار البقسماط إلى الخليط السابق ومعه كوب الصويا بعد تصفيته من الماء جيدًا، والثوم المفروم ناعم واعيدي خلط المكونات بعضها البعض.

بعد ذلك عليكي بإحضار الكبة وضعي فيها الخليط السابق ومعه البيضة وملعقة الكاتشب والمستردة واضربيهم بالكبة.

ثم قسمي الخليط إلى دوائر متساوية الحجم والضغط عليها حتى تتشكل كالبرجر.

بعد ذلك يتم تسوية أقراص البرجر أما من خلال وضعه في زيت غزير على النار حتى تمام السوي، أو رصها في صينية وتوضع في الفرن.

وبذلك يكون البرجر جاهز على التزين من خلال وضعه في العيش الكيزر مع حلقات البصل والطماطم والخس ويقدم للأكل.

في ختام مقال برجر البيت، قمنا بشرح طريقة عمل الهمبرجر البيتي بمكونات سهلة ومتوفرة وخطوات بسيطة، عليكي بتطبيق ما تم ذكره في المقال لإسعاد أفراد أسرتك وأطفالك بطعم برجر يتمتع بالمذاق الرائع والجودة العالية والنظافة المثالية.