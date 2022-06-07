نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري وفرحي أسرتك.. آيس كريم اقتصادي بمكونات في بيتك أحلى من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا الوقت من الصيف وبسبب شدة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة جميعنا نحتاج إلى تناول العصائر والمثلجات، وبعض ربات البيوت يبحثن عن طرق مختلفة لعمل الآيس كريم حيث نظافة مكوناته المصنوعة في المنزل وضمان محتوياته ألا تكون من مواد مصنعة، لذلك نقدم لك من خلال سطور المقال طريقة عمل آيس كريم اقتصادي حتى تقومي بعمل كميات كبيرة منه لتكفي عدد أفراد الأسرة.

آيس كريم اقتصادي

بدلًا من أن تشتري الآيس كريم الذي يباع في محلات السوبر ماركت يمكنك عمله في منزلك بسهولة وبمكونات اقتصادية لا تكلفك شيء، وذلك من خلال الطريقة التي نقوم بتقديمها لك فيما يلي:

المكونات

كيلو من اللبن يفضل أن يكون لبن جاموسي.

كوبان كبيران من الكريم شانتيه.

ثلاثة ملاعق كبيرة مملوءة نشا الذرة.

ثلاثة ملاعق مملوءة من اللبن النيدو.

عدد 1 كوب كبير من السكر الأبيض.

كوب كبير من اللبن الحليب.

عدد 2 باكو بسكويت سادة.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بوضع كوب اللبن الحليب في الفريزر حتى يصبح مثل الثلج.

نخرجه من الثلاجة، ثم نقوم بوضعه في الخلاط ونضيف إليه الكريم شانتيه.

نضع السكر الأبيض مع المكونات في الخلاط.

نقوم بتشغيل الخلاط إلى أن يصبح لدينا كريم شانتيه قوامه سميك.

نضع لتر اللبن الحليب على نار هادئة إلى أن يغلي.

نقوم بإضافة اللبن النيدو إلى المكونات ونقلب.

الآن نبدأ في تذوقه من أجل التعرف على أنه يحتاج إضافة سكر أم لا.

نقوم بوضع القليل من الماء في كوب، ونضيف إليه النشا حتى يذوب.

نضيف النشا على الخليط الموجود على النار، ونقلب إلى أن يثقل.

يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد.

نضيف اليه الكريم شانتيه ونقلب.

يمكن إضافة أي نوع من الفواكه الطازجة.

نقوم بتكسير البسكويت ونضع الآيس كريم في أكواب، ثم نقوم برش البسكويت على الوجه.

في نهاية الحديث عن آيس كريم اقتصادي فقد قدمنا لكم أفضل طريقة لعمله دون تكلفة، كما يمكنك إضافة الكثير من النكهات وإضافة ألوان الطعام الصحية، إلا أن الآيس كريم المضاف إليه الفواكه يعتبر ألذ الأنواع.