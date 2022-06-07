طريقة عمل خبز خفيف Cloud Bread ب 3 مكونات بس

معانا النهاردة طريقة عمل خبز خفيف ، وعلى قد ما هو خفيف ومكوناته بسيطة معروف باسم Cloud Bread او خبز السحاب ، هو نوع من الخبز منخفض الكربوهيدرات ، ومناسب جدا للساندويتشات ، اول ما بيستوي بيبقى عامل زي السوفليه ولكن مجرد ما بيبرد ، بيبقى خبز خفيف جدا ، بالاضافة كمان انه بيحتاج 3 مكونات بس يعني سهل التحضير ومش محتاج عجن ولا مجهود.
طريقة عمل خبز خفيف:
المقادير:
– 3 بيضات كبيرة اكبر حجم متوفر, بدرجة حرارة الغرفة.
– ¼ معلقة صغيرة كريم تارتار.
– 3 معالق كبيرة جبنة كريمي طرية (او 3 معالق كبيرة زبادي يوناني).
– 1/8 معلقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
الخطوة 1: هتحتاجي لطبقين زجاج بحجم متوسط للخلط ، ولازم تكون الاطباق نضيفة تماما ومتجففة كويس من اي بقايا صابون او ماية ، لان حتى اصغر كمية من البقايا ممكن تمنع البيض من تكوين قمم صلبة ، وهيكون الخليط مائي وسائل ومش هيتخبز بشكل صح.
الخطوة 2: سخني الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية ، وحطي ورق زبدة على صينية الخبز.
الخطوة 3: افصلي البيض في طبقين ، واتأكدي من عدم وجود اي صفار بيض مع بياض البيض ، والا البياض مش هيشكل قمم صلبة.
الخطوة 4: ضيفي كريم التارتار لبياض البيض.
الخطوة 5: باستخدام مضرب كهربائي يدوي ، اخفقي بياض البيض حد ما يشكل قمم صلبة ، حوالي 3 دقايق.
الخطوة 6: باستخدام مضرب يدوي عادي ، امزجي صفار البيض, الملح, والجبنة الكريمي ، امزجيهم كويس مع بعض لحد ما يبقى عندك خليط ناعم تماما وخالي من اي قطع جبنة.
الخطوة 7: باستخدام معلقة سيليكون ، ضيفي خليط صفار البيض بالتدريج لبياض البيض وامزجيهم مع بعض بخفة ، لحد ما يمتزجوا مع بعض تماما.
الخطوة 8: قسمي الخليط ل 6 اكوام على ورق الزبدة ، ويكون ما بين كل واحدة والتانية مسافة على الاقل 3 – 4 بوصات.
الخطوة 9: دخلي الصينية الفرن اخبزيه لمدة 25 – 30 دقيقة لحد ما يتحول للون بني دهبي.
الخطوة 10: طلعي الصينية من الفرن ، وسيبي الخبز يرتاح ويبرد على الصينية لمدة 5 – 10 دقايق.
التخزين:
في التلاجة: الافضل طبعا يتاكل طازة ، ولكن ده مايمنعش انك ممكن تخزني الخبز الغير مستخدم لوقت تاني في التلاجة لمدة ممكن توصل ل 3 ايام في علبة محكمة الغلق (ولكن اكيد قوام الخبز المتخزن هيختلف عن الطازة).
في الفريزر: تقدري تخزنيه في الفريزر ، ولكن التخزين في الفريزر ضروري يكون خلال 12 ساعة من الخبز ، بمجرد ما يبرد ، خزنيه في علبة محكمة الغلق وحطي ما بين كل رغيف والتاني ورقة زبدة عشان مايلزقوش في بعض من التجميد ، وحطيهم في الفريزر ، ممكن يتخزن في الفريزر لمدة توصل ل 3 شهور ، وتقدري تطلعي منه اي وقت تسيبيه يفك وممكن تاكليه بارد او تسخنيه في الفرن لمدة كام دقيقة.
والخبز ده يعتبر مناسب جدا لو ماشية على دايت ، لانه منخفض الكربوهيدرات, غني بالبروتين وخالي من الجلوتين كمان ، يعني تقدري تعملي بيه ساندوتشات وانتي مطمنة من غير ما تقلقي من اضافة كربوهيدرات زيادة.
الطريقة بالفيديو:
طريقة عمل الخبز العربي من غير فرن بنفسك في البيت
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل خبز خفيف Cloud Bread ب 3 مكونات بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.