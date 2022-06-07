طريقة عمل خبز خفيف Cloud Bread ب 3 مكونات بس

معانا النهاردة طريقة عمل خبز خفيف ، وعلى قد ما هو خفيف ومكوناته بسيطة معروف باسم Cloud Bread او خبز السحاب ، هو نوع من الخبز منخفض الكربوهيدرات ، ومناسب جدا للساندويتشات ، اول ما بيستوي بيبقى عامل زي السوفليه ولكن مجرد ما بيبرد ، بيبقى خبز خفيف جدا ، بالاضافة كمان انه بيحتاج 3 مكونات بس يعني سهل التحضير ومش محتاج عجن ولا مجهود.

طريقة عمل خبز خفيف:

المقادير:

– 3 بيضات كبيرة اكبر حجم متوفر, بدرجة حرارة الغرفة.

– ¼ معلقة صغيرة كريم تارتار.

– 3 معالق كبيرة جبنة كريمي طرية (او 3 معالق كبيرة زبادي يوناني).

– 1/8 معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

الخطوة 1: هتحتاجي لطبقين زجاج بحجم متوسط للخلط ، ولازم تكون الاطباق نضيفة تماما ومتجففة كويس من اي بقايا صابون او ماية ، لان حتى اصغر كمية من البقايا ممكن تمنع البيض من تكوين قمم صلبة ، وهيكون الخليط مائي وسائل ومش هيتخبز بشكل صح.

الخطوة 2: سخني الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية ، وحطي ورق زبدة على صينية الخبز.

الخطوة 3: افصلي البيض في طبقين ، واتأكدي من عدم وجود اي صفار بيض مع بياض البيض ، والا البياض مش هيشكل قمم صلبة.

الخطوة 4: ضيفي كريم التارتار لبياض البيض.

الخطوة 5: باستخدام مضرب كهربائي يدوي ، اخفقي بياض البيض حد ما يشكل قمم صلبة ، حوالي 3 دقايق.

الخطوة 6: باستخدام مضرب يدوي عادي ، امزجي صفار البيض, الملح, والجبنة الكريمي ، امزجيهم كويس مع بعض لحد ما يبقى عندك خليط ناعم تماما وخالي من اي قطع جبنة.

الخطوة 7: باستخدام معلقة سيليكون ، ضيفي خليط صفار البيض بالتدريج لبياض البيض وامزجيهم مع بعض بخفة ، لحد ما يمتزجوا مع بعض تماما.

الخطوة 8: قسمي الخليط ل 6 اكوام على ورق الزبدة ، ويكون ما بين كل واحدة والتانية مسافة على الاقل 3 – 4 بوصات.

الخطوة 9: دخلي الصينية الفرن اخبزيه لمدة 25 – 30 دقيقة لحد ما يتحول للون بني دهبي.

الخطوة 10: طلعي الصينية من الفرن ، وسيبي الخبز يرتاح ويبرد على الصينية لمدة 5 – 10 دقايق.

التخزين:

في التلاجة: الافضل طبعا يتاكل طازة ، ولكن ده مايمنعش انك ممكن تخزني الخبز الغير مستخدم لوقت تاني في التلاجة لمدة ممكن توصل ل 3 ايام في علبة محكمة الغلق (ولكن اكيد قوام الخبز المتخزن هيختلف عن الطازة).

في الفريزر: تقدري تخزنيه في الفريزر ، ولكن التخزين في الفريزر ضروري يكون خلال 12 ساعة من الخبز ، بمجرد ما يبرد ، خزنيه في علبة محكمة الغلق وحطي ما بين كل رغيف والتاني ورقة زبدة عشان مايلزقوش في بعض من التجميد ، وحطيهم في الفريزر ، ممكن يتخزن في الفريزر لمدة توصل ل 3 شهور ، وتقدري تطلعي منه اي وقت تسيبيه يفك وممكن تاكليه بارد او تسخنيه في الفرن لمدة كام دقيقة.

والخبز ده يعتبر مناسب جدا لو ماشية على دايت ، لانه منخفض الكربوهيدرات, غني بالبروتين وخالي من الجلوتين كمان ، يعني تقدري تعملي بيه ساندوتشات وانتي مطمنة من غير ما تقلقي من اضافة كربوهيدرات زيادة.

الطريقة بالفيديو:

طريقة عمل الخبز العربي من غير فرن بنفسك في البيت