أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بخطوات مختلفة في البيت

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عمر شويل - جدة يعد بسكويت العشر دقائق من أشهر البسكويت التي انتشرت في الاواني الاخيرة بشكل كبير في معظم دول العالم، حيث يقبل على تناول بسكويت العشر دقائق الكثير من الأشخاص الصغار والكبار على حد سواء، وحيث يتم تحضير بسكويت العشر دقائق بعدة نكهات مختلفة مثل الشوفان أو النشادر، حيث يتم تقديم بسكويت العشر دقائق مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة، ولذلك فسوف نتعرف الآن على أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بطريقة سهلة وبطعم مختلف وشهي للغاية في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق المكونات: نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

رشة من ملح الطعام.

بيضة واحدة.

ملعقة من اللبن.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام. طريقه التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي فيه نصف كوب من السكر مع ملعقة صغيرة من الفانيليا وبعد ذلك قومي بإضافة البيضة واخلطي المزيج جيداً حتى يذوب السكر ثم بعد ذلك ضعي نصف كوب من الزيت النباتي واخلطي المكونات سويا حتى تتجانس مع بعضها البعض. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإحضار وعاء كبير ثم ضعي فيه ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر مع رشه من الملح على كوب ونصف من الدقيق واخلطيهم جيداً ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط التالي على الخليط الأول ويتم عجن المكونات مع بعضها البعض حتى يتم التجانس بينهم. الخطوة الثالثة قومي بتقسيم العجينة إلى نصفين وبعد ذلك يوضع ملعقة من اللبن مع ملعقة من الكاكاو الخام ويتم خلطها ثم يتم تشكيل العجينة حسب ذوق كل شخص إلى كرات أو اي شكل مفضل لديك ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن مبطنه بورق زبدة ثم بعد ذلك رصي العجينة على الصينية. الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد ذلك ضعي الصينية في الفرن واتركي البسكويت حتى يأخذ اللون الذهبي ثم بعد ذلك قومي بإخراج البسكويت من الفرن واتركي ليبرد قليلا ثم ضعي البسكويت للتقديم إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء.

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