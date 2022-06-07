حطيت الحليب على الفشار والنتيجة صدمتني أحلي فشار هتدوقيه في حياتك عمري ما تخيلت يطلع كده!!

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عمر شويل - جدة الفشار من السناكس الذيذ الذي يعشقه الجميع ويرغب في تناوله باليبت أو بالخارج خاصة في التنزه بالمولات والحدائق أو الدخول للسينما، فهو بمثابة مصدر سعادة لكل من يتناوله، وجرت العادة على إعداده بالمنزل بطعم الملح فقط، على الرغم من إمكانية إعداده بالعديد من النكهات مثل ما تقوم به المصانع وتقوم ببيعه بالسوبر ماركت، وقد تم التوصل إلى الطريقة المتبعة داخل تلك المصانع للحصول على الطعم اللذيذ، إلى جانب التعرف على حيلة جديدة لن تخطر على بال أحد عند إعداده، تحوله من وجبة سناكس إلى وجبة فطور غنية بالعناصر المفيدة
طريقة عمل الفيشار بالحليب
الفشار معروف بأنه مصنوع من الذرة والتي ينصح خبراء التغذية إلى تناولها بشكل يومي، فيمكن من خلال إضافة الحليب إليه تحويله من وجبة سريعة إلى وجبة فطور غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وتمده بالطاقة والحيوية على مدار اليوم، فقط شاع طريقة إعداده بتلك الطريقة في الدول الأوروبية وعرف هناك باسم حبوب الإفطار، وجاء اليوم للتعرف على طريقة إعداده للحصول على وجبة لذيذة وشهية وغنية في ذات الوقت.
طريقة تحضير الفشار بالحليب
المكونات:
- ملعقتين من الزيت.
- حبوب ذرة الفيشار.
- ½ كوب من الحليب.
- مقدار مناسب من السكر الأبيض حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- يتم إحضار وعاء ووضعه على النار وإضافة الزيت ثم حبوب الذرة وتغطيتها مع تشغيل النار.
بعد اكتمال نضج ذرة الفيشار بالكامل يتم غلق النار وتركه حتى يبرد تماماً.
- نقوم بإضافة الحليب والسكر إلى الفشار المنفوش ويتم تركه لمدة ربع ساعة قبل تناوله.
فوائد تناول ذرة الفشار
- غني بالألياف الغذائية الطبيعية التي تقي من الإصابة بمرض السكري، وتعمل على ضبط ضغط الدم وتساعد الجهاز الهضمي على القيام بمهامه اليومية، والتقليل من الشعور بالجوع.
- به الكثير من مضادات الأكسدة التي لا غني عنها، حيث تحمي خلايا جسم الإنسان من الإصابة المحتملة بالكثير من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وغيرهم، تساعد بشكل كبير على تدفق الدم داخل الأوعية الدموية لمنع تعرض الجسم للجلطات.
- ينصح بعد تناول الفشار الجاهز لأنه يسبب فرط الحركة وانخفاض وزن الجنين لدى المرأة الحا
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