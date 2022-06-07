نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حطيت الحليب على الفشار والنتيجة صدمتني أحلي فشار هتدوقيه في حياتك عمري ما تخيلت يطلع كده!! في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفشار من السناكس الذيذ الذي يعشقه الجميع ويرغب في تناوله باليبت أو بالخارج خاصة في التنزه بالمولات والحدائق أو الدخول للسينما، فهو بمثابة مصدر سعادة لكل من يتناوله، وجرت العادة على إعداده بالمنزل بطعم الملح فقط، على الرغم من إمكانية إعداده بالعديد من النكهات مثل ما تقوم به المصانع وتقوم ببيعه بالسوبر ماركت، وقد تم التوصل إلى الطريقة المتبعة داخل تلك المصانع للحصول على الطعم اللذيذ، إلى جانب التعرف على حيلة جديدة لن تخطر على بال أحد عند إعداده، تحوله من وجبة سناكس إلى وجبة فطور غنية بالعناصر المفيدة

طريقة عمل الفيشار بالحليب

الفشار معروف بأنه مصنوع من الذرة والتي ينصح خبراء التغذية إلى تناولها بشكل يومي، فيمكن من خلال إضافة الحليب إليه تحويله من وجبة سريعة إلى وجبة فطور غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وتمده بالطاقة والحيوية على مدار اليوم، فقط شاع طريقة إعداده بتلك الطريقة في الدول الأوروبية وعرف هناك باسم حبوب الإفطار، وجاء اليوم للتعرف على طريقة إعداده للحصول على وجبة لذيذة وشهية وغنية في ذات الوقت.

طريقة تحضير الفشار بالحليب

المكونات:

ملعقتين من الزيت.

حبوب ذرة الفيشار.

½ كوب من الحليب.

مقدار مناسب من السكر الأبيض حسب الرغبة.

طريقة التحضير: