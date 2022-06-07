النشا وصفار البيض كنز رباني: للتفتيح البشرة بشكل فوري وتحدي٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وصفار البيض كنز رباني , لتبييض البشرة حيث يعد الجمال والأناقة هما من اهم الأشياء التي تبحث عنهما المرأة والموضة والملابس هي الأكثر بحثا ولكن بدون وجه مشرق ونضر ليس لهم معني فقد تكتمل أناقتك بوجه ، أن لبستي ملابس فاخره من ماركات عالميه ،ووجه ليست مشرق أو لامع جذاب لا يكتمل المظهر الأنيق فنحن نقدم لكم الحل لوجه جميل ومشرق وتفتيح هائل للبشرة والمكونات جدا بسيطة ،تعمل علي تفتيح البشرة والهالات السوداء وتشد البشرة وتمنع التجاعيد ،وتعمل علي إخفاء الخطوط التعبيرية من الوجه، كل هذا يمنحك الأطلال الكاملة، ومع قرب العيد ذي ما بتهتمي بنظافة البيت والترتيب لاستقبال العيد ،فضعي في اهتماماتك بشرة وجهك لأنه هي أهم شيء بعد كل تعب التنظيف أعطي نفسك ساعة لكي تصبحي نجمة في العيد ونحن نساعدك في ذلك من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم اليوم النشا وصفار البيض كنز رباني الأكثر من رائع لتفتيح الفوري٢٠٢٢.

مكونات عمل النشا وصفار البيض كنز رباني للتفتيح البشرة

سوف نتعرف الأن علي مكونات ماسك النشا وصفار البيض لتبييض البشرة بشكل مبهر وهي كما يلي:-

١صفار بيضة.

٢ملعقة من النشا.

١ملعقة من ماء الورد.

٢ملعقة من اللبن.

طريقة التحضير

نتعرف اليوم علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف نضع فيه النشا وصفار البيض ونقلب جيدا ثم نضع ملعقة ماء الورد ونقلب جيدا. بعد ذلك نضع اللبن بتدريج ونقلب وممكن نزود اللبن للحصول على قوام كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي.