نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك عصير البطيخ اللذيذ المنعش في أيام الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فواكه البطيخ من الفواكه المنتشرة في فصل الصيف ومن أكثر الأصناف التي يتميز بها فصل الصيف حيث يعطي البطيخ شعوراً بالرطوبة مما يساعد على ضبط حرارة الجسم لذلك يتم تناوله شبه يومي في الصيف كما أن الكافيهات والمحلات السريعة الخاصة بالمشروبات تقوم بتحضير البطيخ بشكل مختلف طوال ساعات اليوم حيث تقوم بإعداد عصير البطيخ بدلاً من البطيخ وفي الواقع يعتبر من أفضل أصناف العصائر التي تنتشر في تلك الفترة ولكن يرتفع ثمنه قليلاً مقارنةً بأصناف العصائر الأخرى وترغب أفراد الأسرة في التعرف على مذاق عصير البطيخ وتجربته خاصةً أنه من الأصناف التي نالت على إعجاب الكثير من الأفراد ونقدم لكم الطريقة للتعرف على خطوات التحضير لأفراد الأسرة بسهولة عبر السطور التالية.

طريقة تحضير عصير البطيخ اللذيذ

مكونات التحضير:

ملعقة من بشر الليمون “ملعقة صغيرة”.

كأس من قطر الليمون.

عدد أربعة كأس من قطع البطيخ الخالية من البذور.

عدد مناسب من مكعبات الثلج الصغيرة.

ماء بارد.

أوراق من النعناع وقطع من البطيخ للتزيين.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولي قومي بتحضير محضر الطعام “الخلاط الكهربائي” وقومي بوضع فيه كلاً من المكونات التي سبق ذكرها من البطيخ ومسحوق بشر الليمون والقطر وتشغيل الخلاط على درجة هادئة ثم أعلى بحيث يتم خلطه جيداً ويصبح ناعم الملمس. الخطوة الثانية إضافة مقدار محدد من الماء البارد حوالي كأس ونصف وتشغيل الخلاط مرة أخرى بحيث يختلط الماء مع المكونات السابقة، بعد ذلك يوضع على الخليط غطاء وإدخاله إلي الثلاجة لمدة ساعه على الاقل قبل التقديم. الخطوة الثالثة بعد ذلك يتم سكب عصير البطيخ في الكاسات الخاصه بالتقديم ويعد ذلك يتم إضافة مكعبات الثلج والبطيخ على العصير للتزيين ثم أوراق النعناع حتى تعطي مظهر مميز ورائحة جذابة ويتم تقديمه بالهناء والشفاء.

ملحوظة:

يوجد الكثير من الطرق المتعددة لتحضير عصير البطيخ في المنزل وبمذاق رائع يفوق المحلات وكذلك استخدام مكونات أخرى غير المكونات التي سبق ذكرها ويمكن تحضيره باستمرار خاصةً أنه ملئ بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلي نسبة الأملاح المفيدة في البطيخ.