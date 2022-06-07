بملعقة نشا غيري شعرك 180 درجة هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة فرد الشعر بالنشا، تمشيط الشعر بشكل يومي أمر مهم تقوم به جميع الفتيات، حيث أن الشعر الناعم الأملس سهل الفرد والتمشيط بكل سهولة، أما المجعد صعب التمشيط ويحتاج إلى وقت كبير عند فرده، كما يسبب الضيق والحرج للفتيات عند ظهورها أمام أفراد أسرتها، حيث يكون الشعر هائش ومقصف وغير لائق، وتحتاج إلى كريمات تساعد على فرد الشعر، ولكن الكريمات تضر بصيلات الشعر وتزيد من تساقطه، كما أن عمل كيراتين لفرد الشعر يحتاج إلى تكلفة عالية، لذلك تبحث جميع الفتيات عن طرق فرد الشعر بمكونات طبيعية غير ضارة، والنشا يعد من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعالج مشكلة صعوبة فرد الشعر الخشن والمجعد، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بالنشا.

فرد الشعر بالنشا

يتمكن النشا بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها في فرد الشعر الخشن والمجعد بكل سهولة، كما أنه لا يحتاج إلى تكلفة عند شرائه، ويغذي بصيلات الشعر ويزيد من نعومة ولمعان الشعر، ويمكنك استخدام النشا في فرد الشعر من خلال توفير المكونات التالية.

ملعقتين من النشا كبيرتين.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

غطاء رأس بلاستيكي.

طريقة فرد الشعر بالنشا

يساعد النشا على سهولة تمشيط الشعر وتغذيته والقضاء على تقصف الشعر، كما يغذي زيت الزيتون الشعر ويساعد على ترطيبه وتنعيمه، وحليب جوز الهند من السوائل الممتازة التي تحتوي على عناصر غذائية عالية تفيد الشعر، لذا فهي وصفة سحرية لعلاج تقصف الشعر وخشونته، ويمكن استخدام هذه الوصفة على الشعر من خلال إتباع الآتي.