نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المكرونة وايت صوص اللذيذة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المكرونة الوايت صوص من أشهر وأشهى الأكلات التي يقبل على تناولها جميع الأشخاص الصغار والكبار على حد سوء، وقد انتشرت مكرونة وايت صوص بشكل كبير في معظم دول العالم، حيث أصبحت مكرونة الوايت صوص من أشهر الأطباق والأكلات المفضلة في معظم المطاعم المصرية ومطعم دول العالم، وهي من أشهر الأطباق المفضلة لدي معظم الأشخاص على وجبة الغداء، حيث تعد طريقة تحضير المكرونة الوايت صوص في البيت ليست صعبه وإنما من أسهل الوصفات التي يتم تقديمها وكما أن مكونات المكرونة الوايت صوص سهلة وغير مكلفة، ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل المكرونة الوايت صوص في البيت بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل المكرونة الوايت صوص المكونات: كيس من المكرونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

أثنين ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

أثنين ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.

كوب من الحليب.

كوب من مرقة الدجاج.

نصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بسلق المكرونة ثم بعد ذلك قومي بإحضار مقلاة ثم ضعي فيها ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة وقومي بإذابه الزبدة على النار ثم بعد ذلك ضعي أثنين ملعقة صغيرة من الثوم المفروم واتركي المقلاة على النار لمدة دقيقة تقريباً الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق إلى المزيج السابق وبعد ذلك نترك المقلاة على النار لمدة دقيقة اخرى مع التقليب المستمر في المزيج. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإضافة كوب من الحليب مع كوب من مرقه الدجاج ثم بعد ذلك قومي بالتقليب المستمر ونترك المقلاة على النار لحين غليان الصلصة البيضاء وحتي تتثقل وتتكثف. الخطوة الرابعة قومي بوضع البقدونس مع الجبنة وبعد ذلك يضاف إليهم رشه من الملح مع رشة من الفلفل الأسود وبعد ذلك قومي بالتقليب المستمر لحين ذوبان الجبنة وبعد ذلك قومي بوضع المكرونة المسلوقه على المزيج ثم بعد ذلك نضع مكرونه الوايت صوص في أطباق للتقديم وقدميه إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء.

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