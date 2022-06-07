نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم بانثينول لتبيض البشرة 7 درجات وإزالة الجلد الميت والتجاعيد من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل كريم البانثينول في الكثير من الكريمات ومستحضرات التجميل التي تعمل على تبييض البشرة وتفتيحها بشكل ملحوظ، من خلال القضاء على البقع الداكنة والتصبغات، وعمله على توحيد لون البشرة، لذلك نقدم بعض الوصفات التي تعمل على تبييض البشرة باستخدام كريم البانثينول بالاستعانة ببعض العناصر الطبيعية، والتي تعزز من فاعلية الكريم وتساعد على تغذية البشرة، دون اللجوء إلى كيمياويات.

مكونات تحضير كريم بانثينول لتبيض البشرة 7 درجات

مقدار من كريم البانثينول (حسب حجم الأماكن التي تودين تفتيحها).

كبسولة من فيتامين e.

طريقة التحضير

قومي بتفريغ كبسولة فيتامين (e) في وعاء صغير.

أضيفي كريم البانثينول إلى الوعاء، وقومي بمزجهما جيداً بواسطة فرشاة.

افردي الماسك على بشرتك بشكل جيد، واتركيه لعدد من الساعات (7 ساعات)، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يفضل أن تضعي الماسك على الأماكن المراد تفتيحها ليلاً قبل النوم، واتركيها حتى تقومي بغسلها في صباح اليوم التالي، لتستفيد من الماسك لأطول فترة ممكنة.

طريقة تحضير كريم بانثينول لتفتيح الأماكن الغامقة بالجسم

ملعقتين من كريم البانثينول.

كبسولة من فيتامين (سي).

طريقة التحضير

قومي بإضافة كريم البانثينول إلى كبسولة فيتامين (سي) بعد أن تفرغيها في وعاء مناسب.

امزجي المكونين معاً جيداً، حتى يصبح قوامهما متماسكاً.

طبقي الماسك على الأماكن الحساسة الداكنة، واتركيه لمد ساعة (60 دقيقة)، ثم اشطفيها بالماء الدافئ.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

وتتعدد الفوائد التي يمنحها كريم الباثينول للبشرة للأسباب التالية:

يحتوي كريم البانثينول على فيتامين (ب5)، والذي يساهم بدوره في تفتيح لون البشرة، والقضاء على اسمرار بعض المناطق سواء بالوجه أو الجسم.

يعمل الكريم على ترطيب البشرة بشكل فعال وحمايتها من الجفاف، علاوةً على زيادة مرونة البشرة، كما أنه يعمل علي الحفاظ على مظهرها الصحي المشرق.

هناك بعض الملاحظات التي لابد من اتباعها قبل تطبيق هذا الماسك على الأماكن الحساسة لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة: