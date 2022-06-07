نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أرز بخاري بالدجاج مثل المطاعم من المطبخ السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرز بخاري بالدجاج يعد من أشهر الوصفات في المطبخ السعودي دائما يحضر في العزومات والولائم الكبيرة ومفضل عند الكثير من الأشخاص سمي بهذا الاسم أرز بخاري نسبة إلى مدينة بخاري حيث كان يحبون هذا الطبق وخاصة الأمراء البخاريين حيث كان يقدم لهم ثلاث مرات في اليوم وانتشر هذا الطبق بعدد كبير من الدول وكل دولة لها طريقة في عمله ولكن اليوم جئنا لكم بالوصف الأصلية له عمل أرز بخاري بالدجاج لذيذ الطعم جميل الشكل بالجزر والصلصة ولحم الدجاج الطري يذوب في الفم لأنة طري جدا. مكونات أرز بخاري بالدجاج نحضر كوب ونصف من الأرز البسمتي.

عدد ستة قطع من صدور الدجاج.

ثلاث أكواب من الماء.

نصف كوب من الجزر المقطع.

بصلة متوسطة الحجم و مفرومة ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدد اثنين فص ثوم مهروس.

اربع ملاعق كبيرة من معجون صلصة الطماطم.

حبة واحدة من الطماطم المفروم.

مكعب واحد من ورقه الدجاج.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبره الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان. ورقتان من اللوري.

ربع ملعقه صغيرة من الكركم.

الملح حسب الرغبة.

فلفل اسود حسب الرغبة. طريقة تحضير أرز بخاري بالدجاج أولا ننقع الأرز البسمتي في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نضع وعاء مناسب على نار متوسطة الحرارة به زيت ثم إضافة البصل والثوم ونقلب المكونين حتى يذبلا قليلا. يضاف الدجاج ونقلب مع البصل والثوم سويا حتى يتغير لونه وبعد نضيف التوابل. من القرفة والكمون والكركم والكزبره وحبه الهيل وورق اللورا ونقلب مع الدجاج كل التوابل. ونترك الخليط لمده عشر دقائق حتى يكتسب الدجاج لونا ذهبيا. نضيف الطماطم وعليه معجون صلصة الطماطم وأيضا مكعب المرق لخليط الدجاج. نسكب الماء على المكونات ونترك الخليط حتى يبدأ بالغليان ثم نغطي الوعاء ونخفض من درجة الحرارة ويترك على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينشل الدجاج من الماء ويترك جانبا. نضيف الجزر والتوابل والأزر إلى الخليط السابق مع التقليب جيدا ثم نضع قطع الدجاج على سطح الوعاء ويترك لمدة 25 دقيق حتى ينضج تماما. قدمي أرز بخاري بالدجاج مع الصلصة الحارة وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أرز بخاري بالدجاج مثل المطاعم من المطبخ السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.