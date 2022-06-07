نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق واساليب هندية لتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة لجسمك وتوديعها بعد ٤ايام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني السيدات والفتيات من اسمرار المناطق الحساسة ودائما ما يبحثن عن طرق لتفتيح وترطيب الأماكن الحساسة ومنطقة تحت الإبط والكوع والركبة وخاصة إذا كانت الفتاة مقبلة على الزواج.

لذلك اليوم سنقدم لكم أفضل الوصفات المجربة والفعالة لتقشير وتفتيح المناطق الحساسة والداكنة.

طرق متعددة ووصفات هندية لتفتيح الأماكن الداكنة

هناك كثير من الوصفات التي لا يعرفها الكثير من الناس يمكن استخدامها لتفتيح الاماكن ومن هذه الوصفات وصفات هنديه مجربه يمكن الاعتماد عليها للحصول على اماكن فاتحه في الجسم.

مكونات وصفة تفتيح الأماكن الحساسة باستخدام الحمص المطحون:

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض البودر. ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نصف ليمونة كبيرة. ملعقة كبيرة من الحمص المطحون الناعم. ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض. ربع ملعقة صغيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة وصفة تفتيح الأماكن الحساسة باستخدام الحمص المطحون:

أولا نقوم بإعداد المقشر الطبيعي في وعاء صغير نضيف السكر البودر وبيكربونات الصوديوم.

ثم نضيف إليهم زيت الزيتون ونمزجهم جيدا ثم نقوم بعمل كمادات ساخنة للأماكن التي ترغبين في تفتيحها.

ثم نقوم بأخذ نصف الليمونة ونغمسها في وصفة التقشير ونقوم بعمل تدليك بالوصفة والليمون لمدة خمس دقائق على الأماكن الحساسة.

نترك وصفة التقشير على الجلد لمدة عشر دقائق ثم نقوم بشطف الأماكن جيدا.

وسوف تزول جميع الاتجاهات والجلد الميت الذي يكون في الأماكن الحساسة ومنطقة الركبة والكوع وتحت الإبط.

بعد ذلك نقوم بتحضير وصفة التفتيح نقوم بإحضار وعاء صغير وعميق ونضيف فيه الحمص المطحون البودر.

ثم نضيف إليه الدقيق الأبيض والكركم والزبادي ونضيف عصير الليمون.

نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نقوم بوضع الوصفة على الأماكن الحساسة المراد تفتيحها.

نقوم بترك وصفة التفتيح على الجلد لمدة عشرون دقيقة ثم نقوم بفرك الماسك.

نقوم بغسل الوصفة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد ونقوم بترطيب المنطقة بأي مرطب طبي.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

مكونات وصفة تفتيح الأماكن الحساسة باستخدام الكركم:

2 ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من البيكنج صودا. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة وصفة تفتيح الأماكن الحساسة باستخدام الكركم: