نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول لتنعيم وتكثيف الشعر ومعالجة الهيشان ضعيها لشعرك وستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بكمية من كريم البانثينول وزيت الجوجوبا وزيت القرنفل والنشا والزبادي ودقيق الشوفان وزيت النعناع فهذه المكونات متوفرة فى المحلات والأسواق بأسعار تناسب الجميع فتجعله شعر صحي ولامع لأن كريم البانثينول يحتوي على مواد طبيعية تحمي الشعر من مؤثرات البيئة الخارجية مثل رطوبة الجو، وتعالج آثار إستخدام الصبغات الكيميائية والكريمات الضارة التى تتلف الشعر وتعمل على سقوطه وهيشانه ويمكن أن تسبب الصلع، ووجود فراغات فى فروة الرأس فوضع البانثينول فى بصيلات الشعر تعمل على تغذية الشعر من الجذور وبالتالى يزيد من حيويتة ولمعانه ويعمل أيضا على تطويل الشعر القصير حتى ولو كان تركيبة الشعر أصلا قصير. مكونات كريم البانثينول للشعر كمية مناسبة من كريم البانثينول تناسب حجم الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت النعناع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة

واحد بياض بيضة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل طريقة عمل خلطة كريم البانثينول للشعر أولا نقوم بتدفئة الزيوت فى إناء فى الميكروويف وهى ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت النعناع وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

وبعد ذلك نقوم بوضع البانثينول ويتم تقليبه ثم نضيف باقي المكونات من ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من الزبادي وإثنين ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان وإثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة وواحد بياض بيضة وثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب السائل ثم نقوم بمزج هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متحانس.

ثم نقوم بتقسيم الشعر حتى يسهل وضع الخلطة جيدا فى الشعر كله خاصة في جذور فروة الرأس ثم نتركها لمدة من ساعتين إلى ثلاثة ساعات.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة يوميا للشعر حتى يصبح الشعر جميل ولامع وطويل بإستخدام كريم البانثينول الرهيب.

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