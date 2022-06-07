نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشوكولاتة غرقانة بالصوص بأبسط المقادير وبطريقة مختلفة وناجحة 100% والطعم يجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أنواع الكيك المفضلة والتي يعشقها كل الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن هي كيكة الشوكولاته فهذه الكيكة هي التي يتم شراؤها من محلات الحلويات بكثرة لأن يفضل تناولها بشكل كثير من قبل جميع الأطفال، لذلك يقومون بأغلبية الناس بشرائها ولكن نجد عدد من الأمهات يقومون بخبزها في البيت فهذه الكيكة عبارة عن كيكة ونضيف إليها صوص من الشوكولاته أو قطع من الشوكولاته. مكونات كيكة الشوكولاته كوبان كبيران إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير ونصف من السكر.

رشة بسيطة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب إلا ربع من مسحوق الكاكاو الخام.

ثلاث بيضات.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

نصف كوب كبير من الحليب السائل الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة الطرية.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

مكونات صوص الشوكولاته هي نصف كوب كبير من الحليب السائل الساخن وباكو من الشوكولاته وملعقتان كبيرتان من النوتيلا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من النسكافية. طريقة عمل كيكة الشوكولاته قومي في البداية بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ثم نحضر قالب وندهنه بالزبدة ورشة من الدقيق.

وبعد ذلك يتم تجهيز صوص الشوكولاته حيث نحضر طبق ونضع به الحليب الساخن والشوكولاته والنوتيلا والنسكافية ويتم تقليبهم مع بعض ونتركه في الثلاجه.

ثم يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والسكر والفانيليا وقومي بتشغيله ونستمر في خلطهم لنحصل على قوام فاتح اللون وكريمي.

وبعد ذلك نضيف البيكينج بودر ويتم تشغيله مرة أخرى ومع الإستمرار في الخلط نضع الزيت للحصول على قوام ناعم.

ونحضر طبق آخر ونضع به الدقيق والكاكاو ورشة من الملح ويتم تقليبهم مع بعض ونضع خليط البيض في وعاء عميق.

ونضيف إليه خليط الدقيق ونقوم بعجنهم ونضيف بشكل تدريجي الحليب ثم الماء لكي نحصل على خليط كيك مناسب.

ثم نضعه في القالب ويتم إدخاله في الفرن ونتركها لمدة ساعة إلا ربع وبعد ذلك يتم إخراجه ونضيف إليه صوص الشوكولاته.

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