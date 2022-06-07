نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي الكركم لبشرتك ساعة كل يوم ومش هتصدقي هتخلي بشرتك زي ملكات الجمال ازاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكركم له فوائد عديدة سواء كان إستخدامه كمستحضر تجميل للبشرة أو كدواء علاجى أو كنوع من أنواع البهارات فحديثنا فى هذا المقال عن تفتيح البشرة بخلطة الكركم الذي يحتوي على مواد طبيعية تساعد على تبييض وتفتيح البشرة بسرعة وبشكل طبيعي وآمن فالكركم من المواد التى أصلها من الطبيعة وتعمل بشكل فعال عند وضعها على البشرة فهى تزيل كل خلايا الجلد الميتة وتعمل على توحيد لون البشرة وتزيل الهالات السوداء وتزيل الإنتفاخات التى توجد حول العينين وتزيل أي بقع فى الوجه من الكلف أو النمش، والكركم له فوائد للشعر فهو يعمل كصبغة لتلوين الشعر ويعطي الشعر الصحة واللمعان، ويعتبر الكركم من الأعشاب الطبيعية التى تدخل فى صناعة العديد من الأدوية لأنها تعمل على رفع المناعة وبالتالى تحمي الجسم من الإصابة بأمراض خطيرة، ويدخل الكركم فى إعداد كثير من الحلويات والأكلات فهو يستخدم فى عمل الأرز ويستخدم فى عمل الكعك ويدخل في خلطة التتبيلات. مكونات ماسك الكركم لتفتيح الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء البارد

ثلاثة ملاعق كبيرة صغيرة الحجم من زيت اللوز

أربعة ملاعق كبيرة من الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح الوجه فى البداية نقوم بغسل وتنظيف الوجه جيدا بالماء البارد حتى يعمل على تفتيح المسام ثم نقوم بتجفيفه بالمنشفة.

ثم نحضر وعاء ونضع به الكركم وزيت الليمون وعصير الليمون وعصير الخيار والزبادي والنشا والقهوة والماء البارد وزيت اللوز والحليب البودرة وماء الورد ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بتوزيع الخلطة على الوجه لمدة ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء، ونكرر ماسك الكركم حتى يصبح الوجه أبيض مثل الحليب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعي الكركم لبشرتك ساعة كل يوم ومش هتصدقي هتخلي بشرتك زي ملكات الجمال ازاي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.