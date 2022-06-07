نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاورما الفراخ بألذ خلطة وتتبيلة في البيت بطريقة مختلفة ومميزة أحلي وأطعم من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الشاورما من الأكلات اللذيذة في طعمها سواء كانت شاورما اللحمة أو شاورما الفراخ فهي من المأكولات المعروفة والمشهورة في معظم الدول العربية وبالتحديد في سوريا، فهي تعد من أكثر الدول التي تشتهر بعمل الشاورما لذلك نجد أن أغلبية الأشخاص يفضلون تناولها في المطاعم فهي تقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية وطبق من الثومية والخبز، أو من الممكن أن يتم تناول الشاورما في سندوتشات تكون في الخبز السوري أو خبز التورتيلا. مكونات شاورما الفراخ نصف كيلو من صدور الفراخ البانيه.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

كوب واحد كبير من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي

واحدة كبيرة الحجم من بهارات خلطة الشاورما.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر. طريقة عمل شاورما الفراخ نقوم أولا بغسل الفراخ جيدا ويتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم أو شرائح ونحضر طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبادي.

ثم نضيف إلى الزبادي ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من بهارات خلطة الشاورما.

وقومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.

ويتم إضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها.

ونضيف إليها مكعبات الفراخ ويتم تقليب الفراخ مع التتبيلة جيدا ونضعها في الثلاجه ونتركها لمدة ليلة كاملة أو لعدة ساعات.

وبعد ذلك يتم وضع طاسة على النار ونضع بها نقطة من الزيت وعند تسخين الطاسة جيدا نضع الفراخ بالتتبيلة.

ونتركه حتى يتغير لونه ثم نقوم بتقليبه لمدة دقيقتين ونضيف مكعبات البصل ونستمر في التقليب وعند تغيير لونه أيضا نضيف مكعبات الفلفل.

وفي النهاية نضع مكعبات الطماطم ويتم تقليبهم مع بعض لمدة خمس دقائق تقريبا ثم نرفع الشاورما من على النار ونضعها في طبق لتقديمها.

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