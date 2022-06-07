نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبييض ميبو والنشا للبشرة والتخلص من النبات والبثور نهائياً ومن أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنبلة التبييض ميبو والنشا، يعد من اقوى الوصفات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح البشرة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل كريم ميبو والنشا في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث يعمل النشا على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم ميبو بوصفات أخرى كثيرة منها بالخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل قنبلة التبييض ميبو والنشا الذي يعمل على تبييض وجهك بطريقة لن تصدق وفي خلال ربع ساعة 2022.

مكونات عمل قنبلة التبييض ميبو والنشا لتبيض البشرة

سوف نستعرض مع بعض مكونات كريم ميبو والنشا الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال خمسة عشر دقيقة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

10 جرام كريم ميبو.

6 معالق صغيرة من النشا.

خمسون جرام اللبن البودرة.

ربع كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة عصير من الليمون.

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا لترطيب ولكي تتخلصي من السواد الذي بوجهك ليعطيك بياض ناصع ونقاء من الحبوب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-