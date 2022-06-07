نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتستغني عن المكياج بوصفة النشا المنزلية لتبييض الوجه وتوريده وتنقيته وإزالة أي بقع غامقة للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا من المواد الطبيعية التى أثبتت بالفعل أنها تعمل على تفتيح وتبييض لون البشرة لذلك تستخدم النساء وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج بوضع ماسك النشا على الوجه حتى يحصلوا على بشرة ناصعة البياض، لأنهم يحبون الظهور أمام الناس بمنظر جميل وجذاب فعند وضع المكياج وإستخدام مستحضرات التجميل مثل الماسكرا والأحمر شفايف يظهر الوجه جميل، ولكن يزداد جمالا إذا كانت البشرة بيضاء لذلك يستخدمون ماسك النشا المكون من النشا وبياض بيضة والزبادي والحليب وعصير الليمون وزيت الليمون والسكر وزيت جوز الهند فيمكن تحضير هذه المكونات فى المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة عالية فماسك النشا آمن على كل بشرة حساسة ودهنية ومختلطة وجافة فيوجد البعض يستخدمون كريم أساس صناعي للتبييض وهو بالفعل يعمل على تفتيح البشرة، ولكن هذا التفتيح مؤقت وليس دائم بمجرد غسل الوجه بالماء، وغير هذا فهو مكلف وبعد فترة من إستخدامه يرهق البشرة ويعمل على غلق المسام وبالتالي تكثر الحبوب والدهون. مكونات ماسك النشا لتفتيح البشرة ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

واحد بياض بيضة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر طريقة عمل ماسك النشا لتفتيح البشرة أولا نقوم بتحضير إناء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء ثم نقوم بالتقليب حتى يذوب النشا.

وبعد ذلك نقوم نقوم بإضافة باقي المكونات من زيت الليمون وعصير الليمون وبياض بيضة وزيت جوز الهند والزبادي والحليب البودرة والسكر ثم نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء وتجفيفيه بالمنشفة.

ثم نقوم بوضع وتوزيع الخلطة على الوجه وبرفق ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت سوف تجف الخلطة ونقوم بفركها ثم غسلها بالماء الفاتر وتكرر هذه الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع حتى يظهر الوجه أبيض بإستخدام ماسك النشا.

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