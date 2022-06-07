اسهل طريقه لصبغ الحواجب فى المنزل دون الحاجة للذهاب لصالون التجميل

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عمر شويل - جدة صبغ الحواجب باللون البنى ،يعد استخدام صبغة الحواجب الكيماوية باستمرار من أكثر الأشياء الضارة على الجلد وعلي الحواجب أيضًا، لذا وأن كنتي ترغبين في الحصول على حواجب بنية رائعة، فيمكنك بكل سهولة استخدام الوصفات الطبيعية للحصول على اللون البني في المنزل ودون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل.
طريقة صبغ الحواجب باللون البني
توجد العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن أن تمنحي اللون البنى بدرجاته المختلفة بكل سهولة، فكل ما عليك هو إحضار بعض المكونات الطبيعية وخلطها للحصول على الدرجة المناسبة لكي، ومن أهم تلك الوصفات ما يلي:
الطريقة الأولى
المكونات:
- 2 ملعقة صغيرة قهوة
- نصف ملعقة كاكاو
- 2 ملعقة كبيرة زيت لوز حلو
- 2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.
طريقة الاستخدام:
- تخلط جميع المكونات السابقة في وعاء صغير،
- يجب أن تستمري في الخلط حتى تحصلي على درجة اللون المناسبة لك
- ثم ضعي المكونات السابقة على الحواجب لمدة ربع ساعة
- بعد ذلك قومي بمسح الحواجب بقطنة
- ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.
الطريقة الثانية
المكونات:
- 4 ملاعق نسكافيه (قهوة سريعة التحضير)
- ملعقة صغيره كركم
- ملعقة صغيرة زيت زيتون
طريقة الاستخدام:
- تخلط جميع المكونات السابقة في وعاء صغير
- ثم اتركيها لمدة 5 دقائق، بعد ذلك قومي بوضع الصبغة على الحواجب باستخدام فرشاة الحواجب،
- ثم اتركيها لمدة ربع ساعة، ثم قومي بإزالتها باستخدام منشفة قطنية مبللة بالماء البارد .
نصائح لصبغ الحواجب بطريقة صحيحة
على الرغم من أن نتائج استخدام صبغة الحواجب رائعة وستغنيك عن استخدام بودرة وأقلام الحواجب وستمنحك إطلالة مشرقة دائمًا، إلا أنه يجب إتباع بعد النصائح حتى لا تحصلي على نتائج عكسية، ومن أهم تلك النصائح ما يلي:
- يجب أن تقومي بصبغ الحواجب باستخدام الطرق الطبيعية والبعد تمامًا عن استخدام المواد الكيماوية والأكسجين.
- يجب أن تقومي باستخدام درجات الصبغة المناسبة للون بشرتك ولون شعرك.
- يجب تنظيف الحواجب جيدًا، قبل استخدام الصبغة.
- يجب تمشيط الحواجب لأعلى قبل البدء في وضع الصبغة، حتى تلاحظي أماكن وجود الفراغات.
- ضعي طبقة من الفازلين حول الحاجب، حتى تحمي الجلد من التلطيخ بالصبغة.
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