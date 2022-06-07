نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الاكلير الفرنسي بالطريقة الأصلية وبالعديد من الحشوات بتكاليف إقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الاكلير من الحلويات الفرنسية ذات الشهرة الكبيرة التى تقدم في كبري المطاعم والكافيهات، فما أجمل الاكلير بجوار كوب من الشاي أو القهوة وهو وجبة خفيفة وسريعة ومشبعة ويحتوي علي كثير من العناصر الغذائية المفيدة التي تمد الجسم بالطاقة كما انه يحتوي علي الشيكولاتة التي تعمل علي رفع هرمون السعادة في الجسم مما يعطينا القدرة علي تحمل مصاعب يومينا بطاقة ونشاط، فما يلي الطريقة الصحية لعمل الاكلير في البيت كالجاهز تماما بمكونات بسيطة وبخطوات سريعة. مكونات الاكلير الفرنسي كوب دقيق متعدد الاستخدامات أو مخصص للحلويات. نصف كوب من الحليب كامل الدسم. 100جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة. نصف كوب من الماء. 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة سكر. رشة ملح طعام صغيرة. مكونات حشو الاكلير 2 كوب حليب. ثلث كوب سكر. ثلث كوب حليب. ثلث كوب من النشا. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة. صفار بيضة. مكونات لتزين الاكلير شيكولاتة غامقة. شيكولاتة بيضاء. مكسرات حسب الرغبة. فاكهة حسب الرغبة. طريقة عمل الاكلير الفرنسي نقوم بوضع حلة على النار ونضع الماء والزبدة والملح وسكر ونضعها على نار متوسطة. عندما تبدأ بالغليان نضع الدقيق مع التقليب حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية ثم نتركها تبرد. نضع العجينة في العجان ونضربها بالمضرب الكهربائي حتي تبرد، ثم نقوم بوضع البيض تدريجياً مع الفانيليا حتى يصبح سكل العجين متماسك وطري. نأخذ العجين ونضعه في كيس حلواني وعلى صينية مدهونة زيت بسيط الومنيوم يتم تشكيل الاكلير على شكل أصابع طولية الشكل ويرص بشكل متباعد حتى لا يلتصق عند دخوله الفرن. يتم ادخاله فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة حتى يتم النضج ونتركة يبرد قبل أن يتم حشوه ونذهب لتحضير الحشو. طريقة تحضير حشو الاكلير نقوم بوضع الحليب يسخن على النار، وفي بولة نقوم بوضع البيض والفانيليا ويتم خلطهم جيداً ثم نقوم بوضع السكر والنشا ونضربهم بالمضرب اليدوي حتى يصبح القوام كريمي. يضاف إليه اللبن تدريجياً مع التقليب المستمر حتى يأخذ المكون نفس درجة حرارة اللبن ويتم إنزالهم على اللبن المتبقي وعلى النار يتم التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متماسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الاكلير الفرنسي بالطريقة الأصلية وبالعديد من الحشوات بتكاليف إقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.