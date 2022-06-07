نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي ما سيحدث عن دهن كريم بانثينول لشعرك هيخلي شعرك ناعم وكثيف بطريقة سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم البانثينول يعتبره بعض السيدات والفتيات نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي له فوائد لا تعد ولا تحصى في عالم التجميل فهو يعمل على تنعيم وتكثيف الشعر ويعالج جميع مشاكل الشعر التي تعاني منها الفتيات، وأيا كان نوعه سواء كان شعر جاف أو شعر دهني أو خشن فعند وضع كريم البانثينول مع بعض من المواد الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز والزبادي الثوم والحليب وزيت الصبار فإنه يتغلل فى بصيلات فروة الرأس ويعمل على تغذية جذور الشعر فيكثف من الشعر، ويحافظ على الشعر من السقوط، وعند دهن الشعر كله بكريم البانثينول يعطيه اللمعان والصحة ويصبح الشعر طويل حتى ولو كان أصل الشعر قصير، ويستخدم أيضا فى تفتيح لون البشرة ويعمل كمقشر طبيعي للجسم ويعمل على تكثيف الحواجب. مكونات كريم البانثينول لتنعيم وتكثيف الشعر ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من كريم البانثينول

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الثوم المفروم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الصبار

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الليمون طريقة عمل كريم البانثينول أولا نقوم بتحضير وعاء ونضع به إثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الصبار وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وإثنين ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الليمون ثم نقوم بتقليب هذه المكونات حتى تتجانس مع بعضها.

وبعد ذلك نقوم بغسل وتنظيف الشعر جيدا بالماء الفاتر لإزالة أى دهون أو كريمات به.

ثم نقوم بتوزيع الخلطة علي الشعر كله خاصة فى جذور فروة الرأس ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

ثم نغسل الشعر جيدا بالماء وتكرر حتى يصبح الشعر ناعم وكثيف بإستخدام كريم البانثينول.

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