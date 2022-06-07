نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر الأرز والعسل هدية ربانية لإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من الجسم نعومة وبياض من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوصفات الطبيعية هي الافضل دائمًا لعلاج مشاكل البشرة المختلفة، وذلك أفضل من استخدام المواد الجاهزة الموجودة في المحلات عالية التكاليف، والتي قد تحتوي على مواد كيميائية تسبب الكثير من المشاكل للبشرة بعد المداومة على الاستخدام، واليوم سوف نتعرف على مقشر طبيعي للبشرة والتي يتكون من الأرز والعسل ويساعد في التخلص من الجلد الميت وتنظيف البشرة بعمق وتحقيق أفضل النتائج وهو ما سوف نعرضه لكم في هذا المقال.

طريقة استخدام مقشر الأرز والعسل لتفتيح ونعومة الجسم

لكل من الأرز و العسل الكثير من الفوائد التي تحصل عليها البشرة بعد تطبيق هذا المقشر عليها فهو يساعد في تفتيح البشرة بشكل واضح، والتخلص من المناطق الخشنة والجافة، والتخلص من الخلايا الميتة واستبدالها بخلايا جديدة، أما دور العسل في هذا المقشر الطبيعي فهو يساعد في ترطيب الجلد، وزيادة نعومته كما أنه يعمل على فتح المسام، والتخلص من البكتريا و اي شوائب داخلية الجلد وطريقة استخدام وتحضير هذا المقشر يكون كالآتي:

مكونات المقشر

أربع ملاعق من مسحوق الارز الناعم.

ثلاث ملاعق من العسل.

ربع كوب من اللبن الحليب.

القليل من الماء.

طريقة التحضير والتطبيق على الجسم