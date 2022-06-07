نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر الأرز والعسل هدية ربانية لإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من الجسم نعومة وبياض من اول استعمال في المقال التالي
عمر شويل - جدة الوصفات الطبيعية هي الافضل دائمًا لعلاج مشاكل البشرة المختلفة، وذلك أفضل من استخدام المواد الجاهزة الموجودة في المحلات عالية التكاليف، والتي قد تحتوي على مواد كيميائية تسبب الكثير من المشاكل للبشرة بعد المداومة على الاستخدام، واليوم سوف نتعرف على مقشر طبيعي للبشرة والتي يتكون من الأرز والعسل ويساعد في التخلص من الجلد الميت وتنظيف البشرة بعمق وتحقيق أفضل النتائج وهو ما سوف نعرضه لكم في هذا المقال.
طريقة استخدام مقشر الأرز والعسل لتفتيح ونعومة الجسم
لكل من الأرز و العسل الكثير من الفوائد التي تحصل عليها البشرة بعد تطبيق هذا المقشر عليها فهو يساعد في تفتيح البشرة بشكل واضح، والتخلص من المناطق الخشنة والجافة، والتخلص من الخلايا الميتة واستبدالها بخلايا جديدة، أما دور العسل في هذا المقشر الطبيعي فهو يساعد في ترطيب الجلد، وزيادة نعومته كما أنه يعمل على فتح المسام، والتخلص من البكتريا و اي شوائب داخلية الجلد وطريقة استخدام وتحضير هذا المقشر يكون كالآتي:
مكونات المقشر
- أربع ملاعق من مسحوق الارز الناعم.
- ثلاث ملاعق من العسل.
- ربع كوب من اللبن الحليب.
- القليل من الماء.
طريقة التحضير والتطبيق على الجسم
- يتم وضع الارز في كمية بسيطة من المياه بحيث تغطي الارز فقط في وعاء معدني.
- ارفعي الوعاء على النار، واستمري في التقليب بشكل مستمر حتى يتم امتصاص الماء بالكامل ويصبح الأرز كثيف القوام بشكل واضح.
- ارفعي المكونات من على النار.
- ويتم وضع العسل الأبيض الى الخليط، وتقلب المكونات جيدًا حتى يصبح خليط متجانس بين المكونات.
- أضيفي إليه اللبن الحليب وعاد تقليب المكونات مرة أخرى.
- قومي بتوزيع الخليط بعد أن يبرد على الجسم ولابد أن يكون نظيف.
- افركي الجسم بهذا الخليط بشكل دائري خاصتًا المناطق المراد تفتيحها، استمري في التدليك والفرك لمدة ربع ساعة.
- اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على البشرة حتى يبدأ أن يجف.
- قومي بغسل جسمك جيدًا بالماء الفاتر بعد الانتهاء من الاستخدام.
- يتم تكرار هذا المقشر على الجسم مرتين أو ثلاثة في الاسبوع الواحد، وذلك لتحقيق أفضل النتائج.
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