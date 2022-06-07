بعجينة قطنية أصنعي الكرواسون والباتيه في البيت بمكونات اقتصادية وبطعم لذيذ

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عمر شويل - جدة يقبل الكثير من الأطفال على تناول الكرواسون والباتيه الذي تقوم العديد من الاطفال بشرائه من المحلات التجارية حيث يعتبر هذا الكرواسون ذات طعم جميل ورائع وهش لذلك نلاحظ العديد من الاطفال يقومون بتناوله ويعتبر الكرواسون من المعجنات التي يمكننا حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة ومنها الحشوة المالحة مثل الجبنة أو ميكس الجبن والحشوة الحلوة مثل المربي والشيكولاتة وغيرها من الحشوات الاخرى التي تبدو بطعم جميل ورائع، وتقوم العديد من السيدات بعمل الكرواسون او الباتيه في المنزل ولكنهم لا يتمكنون من عمله بالقوام والطعم الهش ويرجع السبب في ذلك هو عدم الإلتزام الطريقة الصحيحة والمكونات الجيدة، حيث يعتبر الكرواسون من اسهل المعجنات التي يمكننا عملها وتناولها في العديد من الاوقات المختلفة، حيث علينا تناوله في وجبات الإفطار لأنه خفيف ويعمل على إشباع المعدة لذلك علينا بعمله لتناوله بألذ طعم. مكونات عمل وصفة الكرواسون والباتيه كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب.

نصف كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

حبتان إثنان من البيض.

كوب واحد ونصف من السمنة.

كمية من الجبن لحشو الكرواسون. طريقة عمل وصفة الكرواسون او الباتيه عليكي بتشغيل العجان الكهربائي وضعي به كوبان إثنان من الدقيق مع كوب واحد ونصف من السمنة مع ثلاث حبات من البيض وثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة وثلاث ملاعق كبيرة من السكر وربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وعليكي بتقليب هذه المكونات الجافة.

بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من الحليب مع نصف كوب واحد من الماء وقومي بعجن هذه المكونات بعجن هذه المكونات ببعضها.

بهد عجنها تماما قومي بتركها حتى تختمر وعند خمورها عليكي بعملها إلى عدة اشكال من الكرات ثم قومي بأخذ كورتين وقومي بعجنهما مع بعض ثم قومي بفردهما مرة أخرى ثم قومي بحشوها بالحشوة اللذيذة التي ترغبين بها.

ثم عليكي بإدخالها في صينية في الفرن واتركيها حتى تنضج وعند نضجها قومي بإخراجها لتناولها بالذ طعم.

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