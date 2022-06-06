نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة والنشا ستبدين في 18 حتى لو عمرك 60 وجهك أبيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والحبوب في المقال التالي
عمر شويل - جدة إذا كنتم تبحثون عن ماسك مميز يساعد في جعلك أصغر سناً من أي وقت مضى سنقوم بعرض ماسك القهوة مع النشا، فهو من أكثر المكونات التي يمكن أن تعطي نضارة وقوة للبشرة، كما أنه من خلال حديثنا اليوم سنعرض أولا مكونات ومن ثم طريقة استخدامه ليوضع على الوجه وجعله أكثر نعومة ونضارة لا مثيل لها.
ماسك القهوة والنشا
يمكن التعرف الآن على سر ظهور بعض السيدات بدون تجاعيد وبياض لا مثيل له، فمن خلال استخدام واحد من أهم الوصفات والماسكات وهو ماسك القهوة مع النشا، حيث يمكن إضافة هذه المكونات ليظهر بالنهاية شيء مميز للغاية قادر على جعل الوجه مليئ بالحوية والنشاط وكذلك تبييض لا مثيل له، ويمكن أن نتعرف على مكوناته هكذا:
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقتان من النشا.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقتان من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان من العسل.
خطوات ماسك القهوة مع النشا
والآن سنتعرف على جميع خطوات تنفيذ ماسك القهوة مع النشا في المنزل، حيث يعتبر من أفضل الوصفات التي يمكن تجربتها واستخدامها بسهولة في المنزل، كما أنه لا يحتاج إلى وقت على الإطلاق، لتأتي الطريقة بهذا الشكل:
- علينا أن نحضر وعاء لنضع به النشا مع القهوة والزبادي ونعمل على جنس هذه المكونات.
- نضيف على هذا الخليط كل من ماء الورد مع العسل ونعاود الخلط مرةً أخرى حتى نصنع مزيج.
- نقوم الآن بعمل بإضافة عصير الليمون ولكن هذا يتم بشكل اختياري.
- نضع هذه المكونات على وجه ولكن بعد غسله بشكل جيد لإزالة أية شوائب منه.
- بعد ذلك نتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة إلى ساعة وبعد ذلك يُغسل بالماء لنرى وجه صافٍ.
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