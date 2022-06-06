نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل في الحوض لسبب لن تصدقيه توقف حالا قبل فوات الأوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيت من أهم المواد المستخدمة للقيام بعمل الكثير من الأكلات المختلفة خافتًا قلي الطعام، فالعديد من المأكولات المحبوبة والشعبية يتم قليها باستخدام الزيت، ولكن بمجرد الانتهاء من استخدام الزيت تقع كل ربة منزل في حيرة أين يتم التخلص من هذا الزيت المستخدم، وتكون النتيجة هو إلقائه في أي وسيله للصرف سواء الحوض أو المرحاض، وهذا قد يكون له الكثير من الإضرار وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن في هذا المقال يمكنك متابعتنا الآن.

الزيت القلي المستعمل

زيت القلي المستعمل يتم التخلص منه في غالب الأمر من خلال إلقائه في الحوض أو في أي وسيلة للصرف، وهذا قد يسبب الكثير من الأضرار فمن المعروف أن الزيت يتمتع بكثافة اكبر من المياه، وهو ما يجعله يترسب وقد يلتصق بمواسير الصرف وينتج عنه انسداد في المجرى الخاص بالمياه، كما أنه قد يؤدي للنبعاث الروائح الكريهة، وهذا ينتج عنه انتشار الحشرات والأمراض، كما أنه قد يؤدي أيضًا كثرة تراكم الزيت إلى تأكل المواسير من الداخل أو حدوث طبقات من الصدأ، ولذلك فلابد من تجنب اتباع هذه الطريق للتخلص من زيت الطعام واستبدالها بما هو مفيد.

نصائح مفيدة للتخلص من زيت الطعام المستعمل

حيث أنه بكل سهولة يمكنكم التخلص من زيت الطعام المستعمل وذلك من خلال تجميع هذا الزيت في زجاجات فارغة ويتم التخلص منه للعديد من المصانع التي تعمل في مجال إعادة التدوير، والذي أصبح يستخدم بشكل كبير في صناعة الصابون بكافة أشكاله وانواعه، كما أن وزارة البيئة قد أعلنت عن إمكانية التخلص من زيت الطعام المستعمل واستبدال بزيت طعام جديد، وكل ذلك بهدف المحافظة على البيئة بدون أي تخريب أو فساد بأي شكل من الأشكال.