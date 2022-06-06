نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيه على الشامبو قنبلة نمو الشعر في أسبوع واحد سيصل لنصف ظهرك في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من النساء والفتيات عن طرق طبيعية قد تؤدي وتساعد في تطويل الشعر وتعزيز نموه في فترة بسيطة وبنتيجة رائعة ولا تسبب اي أضرار للشعر بعد الاستخدام، ومن افضل المواد التي يمكن أن استخدام في ذلك هي استخدام القهوه فعلى الرغم من أن القهوه هو مشروب مميز يحبه الكثير من الناس لكثرة فوائدها للجسم الا انها اصبحت أيضًا من أهم المواد التي تستخدم في الكثير من الوصفات سواء للاعتناء بالبشرة أو الشعر والان سوف نتعرف على طريقة استخدامها لتطويل الشعر بسرعة.
تطويل الشعر
هناك الكثير من الوصفات التي تدخل في استخدامها القهوه بغرض تطويل الشعر ولكن أن تختارو المفضل لديكم وهي كالآتي:
- استخدام القهوه والشامبو لتطويل الشعر
المكونات
ثلاث ملاعق من القهوه.
عبوة واحدة من الشامبو الخاص بالشعر.
ربع كوب من زيت جوز الهند.
طريقة الاستخدام
- يتم إضافة زيت جوز الهند، وإضافة القهوه إلى عبوة الشامبو.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى يتم مزج المكونات مع بعض.
- يتم غسل الشعر بهذا الخليط، ويترك على الشعر لمدة ساعة.
- ثم يغسل الشعر وسوف تحصلون على أفضل نتيجة مع المداومة على الاستخدام.
- استخدام زيت الزيتون والقهوه لزيادة نمو الشعر
المكونات
- أربع ملاعق من زيت الزيتون الطبيعي.
- اربع ملاعق كبار من القهوه.
- عبوة من شامبو الاستخدام الخاص بالشعر.
طريقة التحضير والاستخدام
- اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
يتم استخدام الخليط على شعر مبلل، ولابد من تدليك الشعر جيدًا.
- يترك الشامبو بالخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة ثم يتم غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر.
- كما أنه فيما بعد يتم تكرار استخدام هذا الخليط بشكل دائم وذلك لضمان الحصول على النتيجة المطلوبة.
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