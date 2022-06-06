نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب واحد سحري خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل من يعاني من زيادة الوزن في المناطق المختلفة من الجسم مثل البطن أو الارداف أو غيرها من المناطق التي قد تحتوي على كميات واضحة من الدهون المتراكمة والتي قد يصعب التخلص منها بكل سهولة اليكم الان أفضل مشروبات تساعد في خسارة الوزن بشكل سريع، وحرق جميع الدهون المتراكمة لتحصلي في النهاية على الوزن المثالي الذي يحلم به الكثير من الناس، تابعونا في هذا المقال لمعرفة التفاصيل.

التخلص من الوزن الزائد

هناك بعض المشروبات الذي اذا تم المداومة على تناولها في ف تساعد بشكل كبير على التخلص من الوزن الزائد والتمتع بالشكل المثالي، ومن أهم هذه المشروبات ما يلي:

مشروب الشمر

الشمر من المواد الطبيعية التي لها دور فعال في زيادة سرعة حرقة الدهون بشكل كبير، ويتم تناول الشمر على الريق كمشروب ساخن والمداومة عليه لتحقيق أفضل النتائج ويتم تحضيره من خلال الآتي:

يتم وضع كمية مناسبة من الشمر الناعم المطحون في كوب.

يضاف إليه المياه الساخنة.

يقلب الشمر مع الماء ويتم تغطية الكوب تمام، وذلك للاحتفاظ بتركيزة.

يتم تناول المشروب وهو ساخن ويتم ذلك بشكل يومي كل صباح للحصول على النتيجة المطلوبة.

تناول عصير الشوفان مع الحليب

الشوفان من الحبوب الغذائية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ليس ذلك فقط فهو يساعد في امتلاء المعدة والشعور بالشبع لفترة طويلة بدون أي سعرات حرارية أو نسبة كبيرة من الكوليسترول فهو مشروب خفيف جدًا ولكن يحقق أفضل نتائج وطريقة تحضير كالآتي: