نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاهتمام بالبشرة من أهم الأساسيات التي دائمًا ما يهتم بها جميع الفتيات والنساء، ودائمًا ما يتمنون الحصول على بشرة بيضاء ناعمة خالية من المشاكل والعيوب، ويضطر بالفعل الكثير منهم لاستخدام مواد التجميل بشكل دائم لإخفاء أي اسمرار أو بقع والحصول على وجه جميل جذاب، والآن يمكنكم تحقيق ذلك بدون أي مجهود أو وجود أي أضرار على البشرة وبتكاليف بسيطة، تابعو معنا هذا المقال لنتعرف معًا على طريقة سحرية فعالة لتفتيح وجمال البشرة.
ماسك البيكنج بودر على الصابون
استخدام البيكنج باودر و الصابون للبشرة بالفعل يحقق أفضل النتائج الرائعة، ولذلك أصبحوا من أهم منتجات العناية بالبشرة والدخول في الكثير من الوصفات الخاصة بها، ومن أهم هذه الوصفات المستخدمة في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الغامقة كالتالي:
المكونات
- اربع ملاعق كبار من بشر الصابون المستخدم لغسيل الوجه واليدين.
- خمس ملاعق كبار من الخل الأبيض.
- ملعقتين من البيكنج باودر.
طريقة التحضير والاستخدام:
- في البداية قومي بغسل المناطق المراد تفتيحها جيدًا أو الاستحمام بالماء الدافيء حتى يتم فتح المسام للاستفادة من الماسك.
- احضري المضرب الكهربائي لعمل الماسك.
احضري طبق معدني مناسب.
- أضيفي بداخله الصابون ولكن لابد أن يتم بشر الصابون جيدًا قبل الاستخدام لهذه الوصفة.
- أضيفي إليه الخل ولكن بشكل تدريجي مع استخدام المضرب الآن في عملية الخلط للمكونات.
استمري في خلط المكونات حتى الحصول على قوام كريمي ناعم.
- الآن أضيفي إليه البيكنج باودر ولكن مع الاستمرار في الضرب مرة أخرى أثناء وضعه وهكذا سوف يصبح الماسك جاهز بشكل كامل.
- وزعي الماسك على المكان المرغوب تفتيحه.
- اتركيه لمدة ١٥ دقيقة.
- يتم غسل البشرة جيدًا بالماء الفاتر.
- لابد من تكرار الوصفة مرتين في خلال الأسبوع حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.
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