طول عمرنا نلف الكرنب وورق العنب غلط بالمقص فقط هتلفى أكبر كمية بسرعة البرق

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عمر شويل - جدة من المعروف أن المحشي من الأكلات المفضلة عند جميع الأشخاص، بالإضافة إلى أنه يعتبر من الوجبات الأساسية في فصل الشتاء لأنه يكسب الجسم الدفء والطاقة والنشاط، بالإضافة إلى طعمه المميز والجميل في جميع أنواعه إذا كان محشي الكرنب أو ورق العنب أو أي نوع من أنواع المحاشي، بالإضافة إلى أنه يعتبر من الأطباق الذي لا غني عنها في المناسبات، ورغم ذلك كثير من السيدات تعاني من طرق لفه لأنها تأخذ الكثير من الوقت والجهد، ولكن في هذا المقال قرر أن نعرض لكم طريقة سحرية لتسهل عليكي لف المحشي في وقت قصير جدا.
لف ورق العنب والكرنب بالمقص
يمكنك أن تقومي بلف كمية كبيرة جدا في وقت قليل من خلال هذه الطريقة السهلة :
- أولا يجب عليكي أن تقومي بوضع إناء كبير جدا على النار ويوضع به الماء حتى يتم الغليان.
- بعد ذلك قومي بوضع الكرنب كامل دون أن تقومي بتقطيعها.
- اتركيها في الماء الساخن لمدة دقائق معدودة حتى تنضج فقط بعد ذلك اخرجيها من الماء.
- بعد أن قمتي بإخراجها يجب تصفيتها جيدا وتركها حتي تبرد لكي تستطيع أن تقطعيها.
طريقة لف الكرنب
يجب عليكي أن تقومي بإتمام جميع الخطوات التي تستطيع أن تقومي بلف كمية مناسبة في وقت قليل دون بذل جهد كبير :
- أولا قومي بإحضار مقص وقومي بتقطيع جميع العروق الموجودة في أوراق الكرنب.
- بعد ذلك عن طريق المقص قومي بقص الأوراق إلى قطع صغيرة متساوية.
- حيث أنه بعد ذلك قومي بتحضير الحشو الذي ترغبين فيه وقومي بلفه بطريقة منتظمة ومتناسقة.
- كما أنه بعد ذلك قومي بوضع العروق أسفل الإناء بعد ذلك قومي بوضع الكرنب في الإناء وقومي بتسويته.
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