نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتوكس طبيعي للبشرة كريم بذور الكتان لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم بذور الكتان ، من أفضل أنوا الكريمات الطبيعية التي يتم صنعها داخل المنزل بمكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وفي متناول الجميع، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تستخدم للبشرة للتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، كما أن يزيل خلايا الجلد الميتة ويعمل على إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة فهو بدبل للكريمات الجاهزة غالية الثمن كما أنه بديل للكثير من جلسات البشرة التي يتم عملها في صالونات التجميل والتي تستغرق الكثير من الوقت، فهو من الكريمات الآمنة والفعالة جداً في تفتيح البشرة وإعادة نضارتها فهو يتكون من مكونات طبيعية جداً ولا يحتوي على أي مكون من المكونات الكيميائية التي قد تضر البشرة أو تسبب لها أي أذى، فهو طبيعي وآمن الاستخدام على البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم بذور الكتان الكريم السحري للعناية بالبشرة وإزالة التجاعيد نهائياً.

مكونات عمل كريم بذور الكتان للبشرة

يتكون الكريم من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

لترطيب البشرة

زيت زيتون أو زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم بذور الكتان بطريقة سهلة جداً باتباع الخطوات الآتية:ـ

في وعاء قبل للطهي نضيف ملعقتين بذور الكتان ثم نضيف إليها الكوب الأول من الماء. ثم نضع الخليط على النار ونتركه لكي يغلي لمدة عشر دقائق، حتي نحصل على قوام كالجل وتظهر رغوة بيضاء. نطفئ النار ثم نتركه يبرد لمدة حوالي 3 دقائق ثم نقوم بتصفيته باستخدام شاش نظيف، لكي نحصل على جل بذور الكتان ثم نتركه جانباً. نحضر وعاء آخر ثم نضيف به كوب آخر من الماء ثم نضيف إليه الأرز الأبيض ونضع الوعاء على النار ونتركه لكي يغلي ويسلق الأرز لمدة حوالي 5 إلي عشر دقائق. ثم نطفئ النار ونقوم بتصفية الأرز من الماء جيداً. نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليه 3 ملاعق كبيرة من جل بذور الكتان السابق، ثم نضيف إليه ملعقتين من الأرز الأبيض المسلوق. ثم نضيف ملعقتين من جل الصبار، ثم نقوم بخفق المكونات حتي يصبح الخليط ناعم جداً وكريمي. نسكب الخليط في عبوة نظيفة وجافة، ثم يحكم الغلق ويحفظ داخل الثلاجة لمدة 3 أيام.

طريقة الاستخدام

قبل استخدام الكريم تنظف البشرة جيداً بالماء حتي نتخلص من الشوائب العالقة بها. ثم نضع الكريم على الوجه والرقبة ونوزعه بشكل جيد ثم يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر. ثم يغسل بعد ذلك بالماء البارد ثم نرطب البشرة باستخدام أي زيت مناسب للبشرة مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون الأصلي.

ملاحظات عند عمل الكريم بالمنزل

يمكن عمل جل بذور الكتان مسبقاً قبل البدء في عمل الكريم، والاحتفاظ بها داخل الثلاجة لمدة حوالي عشرة أيام. يفضل تصفية جل بذور الكتان وهو دافئ قبل أن يتجمد ويصعب تصفيته. يجب خلط جميع مكونات الكريم باستخدام الخلاط لمدة لا تقل عند عشر دقائق حتي يصبح الخليط ناعم وكريمي. إذا أصبح الكريم متماسك بعد وضعه في الثلاجة يمكننا إضافة ملعقة من الحليب وإعادة خفقه مرة أخرى حتي يصبح كريمي وسائل. يجب أن تكون العبوة المستخدمة لحفظ الكريم جافة تماماً ومعقمة جيداً، ويفضل غلقها بإحكام. يفضل وضع الكريم يومياً ويفضل وضعه قبل الذهاب للنوم.

طريقة عمل ماسك بذور الكتان لتجديد خلايا البشرة

يتم تحضير ماسك بذور الكتان لشد البشرة بطريقة سهلة وهي كما يلي:ـ