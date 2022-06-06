نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم اللوز الياباني أقوى كريم مرطب لتفتيح البشرة وتأخير ظهور التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم اللوز الياباني مرطب طبيعي للبشرة يعمل على تنعيمها وحمايتها من الجفاف، فالبشرة الجافة معرضة لظهور التجاعيد مبكراً ولذا ينصح خبراء التجميل بالحرص على ترطيب البشرة، كما أنه يعالج حب الشباب لاحتواء اللوز على خصائص تسيطر على إنتاج الزيوت الزائدة وتخلصنا من الخلايا الميتة والبكتيريا التي تتراكم على الجلد وتسبب حب الشباب، ويناسب الكريم جميع أنواع البشرة وخاصة العادية والجافة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم اللوز الياباني لتفتيح البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

مكونات كريم اللوز الياباني

ستقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الكريم الياباني:

نصف كوب من اللوز.

ملعقة كبيرة جل صبار.

ملعقة صغيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

ملعقة صغيرة زيت لافندر.

طريقة عمل الكريم

نضع نصف كوب لوز مع كوبين ماء على نار متوسطة حتى ينضج تماماً. نصفي اللوز من الماء ثم نطحنه في الكبة حتى نحصل على قوام ناعم ونصفيه للتخلص من أي تكتلات. ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة جل صبار وملعقتين من جل بذور الكتان مع التقليب حتى تتجانس المكونات (يمكنك تحضير جل بذور الكتان في المنزل بغلي ملعقة كبيرة من بذور الكتان مع نصف كوب ماء على نار هادئة حتى نحصل على قوام يشبه الجل ثم نصفيه بمصفاة ضيقة). ثم نضيف ملعقة كبيرة زيت جوز هند أو زيت لوز وملعقة صغيرة من زيت اللافندر وملعقة صغيرة نشا. نفرغ كبسولة من فيتامينE ونقلب المكونات مع بعضها حتى تمتزج تماماً. نضع الكريم في علبة نظيفة وجافة ويستخدم يومياً قبل النوم على الوجه والأماكن المراد تفتيحها ويترك حتى الصباح. نحفظ الكريم في الثلاجة حيث تدوم مدة صلاحيته أسبوع.

فوائد اللوز للبشرة

اللوز مفيد جداً لصحة البشرة سواء بتناول اللوز في نظامنا الغذائي أو بتطبيقه موضعياً على البشرة، كما أن زيت اللوز يمنح البشرة النضارة والترطيب، ومن أهم فوائد اللوز للبشرة ما يلي: