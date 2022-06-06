مش هتشتري الجاهزة تاني.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية ب 3 مكونات بطعم وقوام احلي من الجاهز

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عمر شويل - جدة أصبحت الجبنة الموتزريلا مكوناً أساسياً في إعداد الكثير من الأكلات والأطعمة وعلى رأسها البيتزا والفطائر، والجلاش وحتى المكرونة بالبشاميل، وعلى الرغم من ذلك تبحث ربة المنزل دائماً عن وسائل سهلة تمكنها من صنع الجبنة الموتزريلا في المنزل وقت العزومات، بسبب ارتفاع سعرها سواء في محلات السوبر ماركت أو أسواق الهايبر ماركت، وفيما يلي نستعرض طرق عمل الجبنة الموتزريلا باستخدام مكونات سهلة وبمتناول كل منزل: طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت المكونات 8 أكواب ونصف من اللبن الكامل الدسم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير نقوم بوضع اللبن في إناء على النار على درجة حرارة متوسطة.

نضيف إلى الخليط مقدار الخل الأبيض والليمون.

نقلب الخليط جيداً، حتى نلاحظ تكون تكتلات بيضاء اللون تشبه قطع الجبن.

ثم نضع الشياطة أو أي حاجز من المعدن ليفصل بين الإناء والنار مع التقليب المستمر بحركة دائرية خفيفة حتى لا يفصل اللبن.

نستخدم ملعقة من المعدن في التقليب، وكلما ظهرت قطع صغيرة من الجبن، نضغط عليها إلى جانب الإناء، حتى تصبح كل القطع مطاطية متماسكة.

وعندما تصبح كل قطع الجبن ذات قوام مطاطي، نرفع الإناء من على النار، ونرفع القطعة واحدة تلو الأخرى.

نعصر جميع القطع الجبنية حتى يخرج منها الماء، ثم نضعها في الفريزر لبضع ساعات حتى تصل إلى درجة التجمد.

ثم نخرجها من الفريزر، ونقوم ببشر القطع بمبشرة ذات ثقوب ضيقة ، وبذلك تصبح الجبنة الموتزريلا جاهزة للأكل. طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا باستخدام الجبنة القريش المكونات قطعة من الجبنة القريش (نصف كيلو).

كوب من الماء.

ملح. طريقة التحضير ضعي إناء على النار، وأضيفي مقدار الماء، مع رشة خفيفة من الملح.

ثم قومي بوضع قطعة الجبنة القريش في الإناء على النار، وقلبي جيداً الخليط، وانتظري حتى تبدأ قطع الجبن في الظهور.

عندما تلاحظين أنها أصبحت ذات قوام مطاطي، قومي برفعها من على النار.

اتركيها حتى تبرد، ومن ثم صفي كرات الجبنة من الماء الموجود بها، ثم ضعيها في الفريزر.

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