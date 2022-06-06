نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخمس ملاعق من الكاسترد فرحى أطفالك بعمل بسكويت الكاسترد فى المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بسكويت الكاسترد من أنواع البسكوت الجميلة، والذى يتميز بمذاقه اللذيذ بما يحتوي عليه من مكونات بسيطة وغير مكلفة، كما انه من السهل على أي سيدة تقديمه لأطفالها فى أى وقت وذلك لانه سهل جداً فى طريقة تحضيره وكذلك لا يأخذ وقت كبير فى الفرن ويصبح جاهز للتقديم، كما ان الأطفال والكبار سوف يحبون طعمه كثيراً وسوف تستغنين عن شرائه من الخارج، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت الكاسترد بالتفصيل.

مكونات بسكويت الكاسترد

يتكون بسكويت الكاسترد من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

٣/٤ كوب من الدقيق.

١/٢ كوب من السكر البودرة آيسنج.

٥ ملعقة كبيرة من الكاسترد البودر.

١/٢ كوب من الزبدة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بسكويت الكاسترد سهلة وبسيطة ولا تحتاج مجهود كبير فى عمله وهى كمايلي:

فى وعاء العجان أو فى وعاء مناسب للعجن نضع المكونات الجافة أولاً الدقيق بعد نخله كويس والسكر البودرة الآيسنج وده موجود فى محلات الحلويات. ثم نضيف عليه نصف ملعقة الفانيليا ورشة الملح وخمس ملاعق الكاسترد وأخيراً نضيف الزبدة ونخفق فى العجان لمدة ١٠ دقائق. نستمر فى الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتتداخل الزبدة مع الدقيق تماماً. شكل العجينة بتكون مفرولة بعد الانتهاء من الخلط نسكب العجينة على رخامة أو سطح املس ونبدأ بالضغط عليها باليد علشان تتلم معانا وتصبح عجينة. بعد ذلك نضعها فى طبق ونغطيها بكيس من الاستريتش ونتركها حتى ترتاح داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل. ثم نخرجها من الثلاجة ونبدأ فى تشكيلها على شكل كور صغيرة الحجم متساوية فى الشكل. نضعها فى صاج مدهون بالقليل من الزيت ونرصها به مع ترك مسافة بينهم. بعد ذلك نحضر شوكة ونبدأ بالضغط عليها من الوجه حتى تعطيها شكل جميل. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٢:١٥ دقيقة حتى ينضج. نخرجها من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نضعه فى أطباق التقديم ويقدم بجانب الشاى أو اللبن وبالف صحة وهنا.

فوائد الزبدة

هناك بعض الفوائد الصحية الزبدة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: