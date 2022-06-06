قرص من الصيدليه.. ضعيه على السواد والاماكن الغامقة من اول دقيقه هيزول السواد والبقع بياض كالقشطة

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عمر شويل - جدة قرص من الصيدليه.. ضعيه على السواد والاماكن الغامقة يعد الحديث بشأن تحضير واستخدام وصفات طبيعية لتبييض الجسم من أكثر المواضيع تداولًا وتساؤلًا عبر الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المجموعات الخاصة بالسيدات، هناك بعض المناطق في الجسم بسبب عدم ترطيبها الكافي والاهتمام بتنظيفها قد يحدث بها بعض الاسمرار وقد يكون الاسمرار كبيرًا وقد يكون طفيفًا ولكن في كل الحالات تبحث الفتيات عن طرق للتخلص من أي اسمرار حتى تبدون بيضاء وبدون أي مناطق داكنة وهذا هو موضوعنا اليوم. وصفات طبيعية لتبييض الجسم من الاسمرار خلطة العسل والليمون للتفتيح المكونات المطلوبة:- أربع ملاعق كبيرة من عسل النحل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كريم فازلين للترطيب. طريقة التحضير:- يجب أولًا إحضار طبق عميق قليلًا ونظيف وقومي بإضافة النشا وعصير الليمون والعسل بداخله وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

ثم يجب تنظيف المنطقة المراد تفتيحها من الاسمرار والأجزاء الداكنة بالماء بحيث تصبح جاهزة لتطبيق الوصفة ثم قومي بفرد الوصفة عليها.

دلكي جيدًا الخليط على المنطقة لدقيقتين ثم قومي بتركها لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل ثم قومي بشطفها وتنظيفها.

بواسطة كريم الفازلين يجب ترطيب المنطقة بعد استخدام الوصفة ثم قومي بتكرارها ثلاث مرات من كل أسبوع لمدة شهر تقريبًا. خلطة الكركم والصبار للتفتيح مكونات الوصفة:- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من الصبار.

عدة قطرات عصير ليمون. طريقة التحضير:- اخلطي المكونات كلها مع بعضها في وعاء مناسب ثم طبقيها على المنطقة المراد تفتيحها ويجب أن تكون المنطقة نظيفة تمامًا قبل استخدام هذه الوصفة.

اتركيها على المنطقة لمدة تتراوح من ربع إلى نصف ساعة ثم قومي بتكرارها مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج. خلطة الحليب والليمون المكونات:- عصير ليمون طبيعي.

ماء فاتر.

قطعة قطن نظيفة.

حليب غير محلى. طريقة التحضير:- اخلطي كل المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتجانس بشكل كلي ثم اشطفي المنطقة بالماء والصابون وابدئي في فرد الخليط عليها.

دلكي الخليط مع الفرد ثم قومي بتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم قومي بشطفها وكرريها ثلاث مرات من كل أسبوع.

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