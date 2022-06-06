نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحواوشي الاسكندراني بأسهل وأسرع طريقة وبخلطة مميزة وأحلى من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحواوشي الاسكندراني ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، ويحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، وشرائه من الخارج، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والخاص والمميز، ولكن قد يكلفكم أموالا باهظة، كما أنه غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة ومميزة وشهية حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل لأفراد أسرتها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وبطريقة شهية، كما يتميز الحواوشي بقيمته الغذائية العالية، نظراً لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات والنشويات الهامة لصحة الجسم، فهو يمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما يساعد على الهضم، كما يمكنكم تجربة اللازانيا الإيطالية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني بكل سهولة وبألذ الوصفات أحلى من المطاعم للشيف شيماء.

مكونات الحواوشي الاسكندراني

يتكون الحواوشي الاسكندراني من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

نصف كيلو دقيق.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الحليب السائل أو الماء أو الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

مقادير الحشوة

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

باكيت خلطة حواوشي.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة الفلفل الأسود.

ملح.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص (اختياري).

4 حبات بصل مقطع أرباع.

4 حبات فلفل ألوان مقطع مكعبات كبيرة.

قرن فلفل أخضر حار مقطع حلقات.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

مكونات الوجه

بيضة.

ربع كوب من الحليب.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والحليب البودر والسكر والخميرة الفورية والملح، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الحليب السائل ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة.

ثم نضيف الزيت ونلم العجينة حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها ونضعها في وعاء وندهن وجهها بالزيت، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر الحشوة، نحضر محضرة الطعام ونضيف إليها البصل والفلفل، ثم نفرمهم ناعم.

ثم نصفي خليط البصل والفلفل من الماء.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضيف إليه اللحم المفروم وخليط البصل والفلفل والملح والفلفل الأسود والزعتر والبابريكا والقرفة وخلطة الحواوشي والصويا صوص، ثم نخلط المكونات جيدا.

ثم نشكل خلطة اللحم إلى 4 كرات.

بعد ذلك نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها ونشكلها إلى 8 كرات، ثم نضعهم في صينية مرشوشة بالدقيق.

طريقة تجهيز الحواوشي الاسكندراني

نفرد كل كرة من العجين بالشوبك بسمك رقيق، ثم نضع فوقها كرة من الحشوة، ثم نفردها على الفطيرة ونترك الأطراف فارغة، ثم نوزع فوقها جبنة موزاريلا مبشورة.

بعد ذلك نفرد كرة أخرى من العجين بنفس حجم الكرة الأولى، ثم نضعها فوق الحشوة، ثم نضغط على الأطراف ونغلق الفطيرة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه بيضة والحليب والفلفل الأسود والملح، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نحضر صينية فرن كبيرة أو صواني صغيرة وندهنهم بالزيت، ثم نضع فيهم الفطائر.

بعد ذلك نقوم بعمل ثقوب بالشوكة في وجه كل فطيرة، ثم ندهن الوجه بخليط البيض، ثم نوزع فوقه جبنة موزاريلا مبشورة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى ونشغل المروحة ونضعها في الرف الأوسط ونتركها حتى ينضج الحواوشي ويكتسب لونا ذهبيا.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم الحواوشي الاسكندراني في طبق التقديم مع الكاتشب.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو ونصف من الطماطم مقطع أرباع.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير