طريقة عمل كيكة بشر الليمون الذهبية بمكونات بسيطة ومتوفرة وبطريقة سهلة للغاية

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عمر شويل - جدة كيكة بشر الليمون الذهبية ، من أفضل أنواع الكيك اللذيذة والمميزة، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة بشر الليمون الذهبية.

مكونات كيكة بشر الليمون الذهبية

تتكون هذه الكيكة المميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

عدد ٤ بيضات.

كوب وثلث سكر أو مقدار ١٨٠ جرام سكر.

كوب زيت أو مقدار ١٣٠ ملل زيت.

ظرف من البيكنج بودر أو مقدار ١٦ جرام.

كوبين من الدقيق أو ٢٦٠ جرام دقيق.

رشة ملح.

ربع كوب من ماء الليمون.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة بشر الليمون الذهبية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونضرب به كلا من السكر والبيض حتى بتضاعف حجم الخليط ويصبح باللون الأبيض.

ثم نضيف للخليط كوب الزيت ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي حتي يمتزج الزيت جيدا مع الخليط.

ثم نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر وملعقة صغيرة من بشر الليمون ثم نضيفهم إلى الخليط ونضرب جميع المكونات مجددا مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة ربع كوب من ماء الليمون ونستمر في الضرب حتى تتجانس جميع مكونات عجينة الكيك جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية، ثم نقوم بصب الخليط في قالب كيك بحجم مناسب.

ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونقلل درجة حرارة الفرن عندما نقوم بإدخال الصينية إلي ١٨٠ درجة مئوية.

وبعدما تتم تسوية الكيكة تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكننا تزيينها بصوص النوتيلا أو البرتقال أو الكراميل أو العديد من أنواع الصوصات المميزة واللذيذة الأخرى.

طريقة عمل صوص البرتقال

المكونات

ملعقتين كبار ممسوحين من النشا.

كوب سكر.

كوبين عصير برتقال.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الماء.

طريقة التحضير

يصنع هذا الصوص في وقت بسيط وبأقل جهد وطريقته كالتالي:

نضع السكر وعصير نصف الليمونة وملعقتين الماء علي النار حتى يذوب السكر.

وبعدما يذوب السكر وقبل أن يأخذ اللون الذهبي نضيف إليه كوب ونصف من عصير البرتقال ونقلبهم جيدا.

ثم نخلط النشا مع عصير البرتقال المتبقي ونضيفه إلي الخليط الذي عل النار.

ونترك الخليط حتي يغلي ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الفانيليا

يمكن تزيين الكيك والعديد من الحلويات المختلفة بهذا الصوص، ويتكون صوص الفانيليا من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

ثلث كوب من السكر الأبيض.

كوبين من الكريمة السائلة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي: