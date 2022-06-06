نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف الكرشة من الزفارة بمكون ميخطرش على بالك يجعلها ناصعة البياض هتبقي قشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الكرشة والممبار بسرعة الصاروخ ، الممبار من الأكلات الشعبية التي يحبها معظم الناس، بالإضافة إلى الكرشة تنتمي إلى نفس فئة الممبار، والجديد وغير معروف أن الكرشة تحتوي على نسبة بروتين كبيرة، ولكن للأسف الشديد معظم النساء يتكاسلون عن شراء وتحضير الكرشة بسبب عملية التنظيف الصعبة والمرهقة لهم، وفي هذه الحالة يقومون بالذهاب إلى المطاعم المخصصة لذلك لتناولها، ولكن ليس هذا هو الحل، وإنما الحل هو أن تعرف جميع النساء طريقة تحضير وتنظيف الكرشة في البيت لكي نوفر لها الوقت والجهد المبذول في ذلك، وبالفعل نحن جئنا إليكم بالحل السحري للتنظيف الكرشة في البيت بدون عناء، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تنظيف الكرشة في البيت بسرعة الصاروخ

في حقيقة الأمر عملية تنظيف الكرشة من الأمور الصعبة على معظم الأمهات ولكن بعد الآن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم طريقة سحرية للتخلص من الطبقة الخضراء الموجودة عليه، تابع معنا لمعرفة المزيد من المعلومات، وتتلخص خطوات تنظيف الكرشة في:

يتم وضع كمية مناسبة من الماء على النار.

يتم تركهم حتى تمام الغليان.

نحضر فس الماء ربع ملعقة من الشابه.

يتم تقطيع الكرشة إلى قطع صغيرة الحجم، حتى نستطيع تنظيفها بسهولة.

يجب وضع الكرشة في الماء لمدة عشرة دقائق.

يجب وضعها على سطح مستوى مثل الرخامة.

باستخدام سكينة صغيرة يجب التخلص من الطبقة الخارجية لها.

باستخدام سكينة صغيرة يجب التخلص من الطبقة الخارجية لها. يجب تكرار هذه الخطوة حتى نتخلص من الكمية كلها.

يجب وضع كمية مناسبة من الماء، ومع عصير ربع كوب ليمون، مع ملعقة صغيرة من السكر، مع ملعقة كبيرة من الخل، ويتك التقليب حتى يذوب السكر، ويتم نقع الكرشة فيه لمدة ثلاث ساعات.

طريقة تنظيف الممبار بسهولة