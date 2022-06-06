نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التفتيح.. كريم ميبو والنشا المعجزة لتبيض وتقشير الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو والنشا لتفتيح الفوري للبشرة والجسم ، الجميع يعرف أن كريم ميبو يستخدم في علاج الجروح الخفيفة، كما يستخدم في علاج التسلخات والالتهابات الجلدية، ولكن نحن سوف نطلعكم على استخدام آخر لكريم ميبو وهو تفتيح البشرة بسرعة كبيرة، ولكن يوجد مكون آخر مع كريم ميبو يساعد في تفتيح البشرة وهو النشا، والمعروف عن النشا هو ترطيب البشرة وإعطائها الملمس الناعم والجذاب، ولكن لا يعرف هذه المعلومات الكثير من النساء، والآن سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الكريم السحرى والفعال في تفتيح البشرة والتخلص من مشاكل كثيرة يعاني منها الكثير، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة والجسم

النشا يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل كبديل صحي وفعال عن مستحضرات التجميل الغالية الثمن، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، وهذا حدث بالفعل مع الكثير من النساء، وقد أثرت هذه الكريمات على البشرة بالسلب وحدوث مشاكل كثيرة أخرى، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من كريم ميبو، يتم شرائه من الصيدلية.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة ونصف من جل الصبار.

طريقة تحضير الكريم ميبو والنشا في البيت

عند النظر إلى جميع المكونات سوف تجدها أنها كلها مواد طبيعية مفيدة للبشرة، وتعمل على علاج الكثير من المشاكل التي تواجه معظم الفتيات وعلى وجه الخصوص في فترة المراهقة، لأنها من أكثر المراحل التي تتغير فيها هرمونات الجسم كلها، والآن سوف نقدم لكم طريقة تحضير واستخدام الكريم: