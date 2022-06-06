نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التفتيح.. كريم ميبو والنشا المعجزة لتبيض وتقشير الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في دقائق في المقال التالي
عمر شويل - جدة كريم ميبو والنشا لتفتيح الفوري للبشرة والجسم ، الجميع يعرف أن كريم ميبو يستخدم في علاج الجروح الخفيفة، كما يستخدم في علاج التسلخات والالتهابات الجلدية، ولكن نحن سوف نطلعكم على استخدام آخر لكريم ميبو وهو تفتيح البشرة بسرعة كبيرة، ولكن يوجد مكون آخر مع كريم ميبو يساعد في تفتيح البشرة وهو النشا، والمعروف عن النشا هو ترطيب البشرة وإعطائها الملمس الناعم والجذاب، ولكن لا يعرف هذه المعلومات الكثير من النساء، والآن سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الكريم السحرى والفعال في تفتيح البشرة والتخلص من مشاكل كثيرة يعاني منها الكثير، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة والجسم
النشا يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل كبديل صحي وفعال عن مستحضرات التجميل الغالية الثمن، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، وهذا حدث بالفعل مع الكثير من النساء، وقد أثرت هذه الكريمات على البشرة بالسلب وحدوث مشاكل كثيرة أخرى، وتتلخص المكونات في:
- ثلاث ملاعق من كريم ميبو، يتم شرائه من الصيدلية.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة ونصف من جل الصبار.
طريقة تحضير الكريم ميبو والنشا في البيت
عند النظر إلى جميع المكونات سوف تجدها أنها كلها مواد طبيعية مفيدة للبشرة، وتعمل على علاج الكثير من المشاكل التي تواجه معظم الفتيات وعلى وجه الخصوص في فترة المراهقة، لأنها من أكثر المراحل التي تتغير فيها هرمونات الجسم كلها، والآن سوف نقدم لكم طريقة تحضير واستخدام الكريم:
- نضع جميع المكونات مع بعضها البعض.
- يجب التقليب حتى نحصل على قوام مثل قوام أي كريم آخر.
- يجب تركه لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل جميع المكونات.
- يجب تنظيف البشرة بغسلها بالغسول المفضل لديك، لأنه يعمل على تفتيح مسام البشرة وعند وضع الكريم سوف يتخلل الكريم المسام لكي تكون عملية التفتيح ناجحة.
- نضع من الكريم مرة في الصباح ومرة في المساء.
- يجب الاستمرار على الكريم لمدة شهرين للحصول على الدرجة المطلوبة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ التفتيح.. كريم ميبو والنشا المعجزة لتبيض وتقشير الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.