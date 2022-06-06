بنصف كوب ملح.. تخلصي من شعر الوجه والجسم نهائيا بدون الم سيسقط بدون رجوع

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عمر شويل - جدة بنصف كوب ملح.. تخلصي من شعر الوجه والجسم طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم، يشغل هذا الموضوع اهتمام الكثير من الفتيات والسيدات لأن هذه المشكلة هي مشكلة مزعجة جدًا وقد تتسبب أحيانًا في الأرق بالنسبة لبعض الفتيات، فالشعر الزائد في الجسم مشكلة تحدث لأي مرأة ولكن تختلف من مرأة إلى أخرى بحسب طبيعة الجسم وأن الهرمونات تختلف من شخص إلى آخر، وبدلًا من الوسائل الشائعة من حلاقة الشعر الزائد وهي من أكثر الطرق خطورة نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية بنتيجة ممتازة. طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم وصفة الملح والخل والماء لإزالة الشعر المقادير:- نصف كوب كبير من الملح الأبيض.

كوب صغير من الماء البارد.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة. طريقة تحضير الوصفة:- أضيفي المكونات كلها مع بعضها في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا ثم قومي بشطف المنطقة التي تريدين إزالة الشعر الزائد منها.

بعد ذلك قومي بتجفيفها قليلًا ثم قومي بفرد الخليط على المنطقة ودلكي جيدًا ثم قومي بتركه لمدة ساعة حتى يجف تمامًا وابدئي في فركه.

عند إزالة الخليط من الأفضل إزالته في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تتم إزالته من الجذور وينمو بعد فترة طويلة ويمكنك تكرارها مرتين أسبوعيًا. وصفة الكركم والحليب لإزالة الشعر المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من الكركم.

كوب صغير من الحليب كامل الدسم.

عدة قطرات عصير ليمون. طريقة التحضير:- أضيفي الكركم مع الحليب وعصير الليمون وقلبي الخليط جيدًا حتى يتحول إلى عجينة طرية ومتجانسة وقومي بفردها على منطقة الشعر الزائد.

دلكي جيدًا المنطقة واتركيها عليها لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطف المنطقة وجففيها ويجب ترطيبها بعد هذه العملية مباشرة وكرريها مرتين من كل أسبوع. وصفة العدس والبطاطا لإزالة الشعر المكونات المطلوبة:- بطاطا كبيرة الحجم.

عدس أصفر.

عسل أبيض.

عصير ليمون.

نش ذرة. طريقة التحضير:- أضيفي المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة طرية ومتجانسة تمامًا وناعمة ثم قومي بفردها على المنطقة ودلكيها جيدًا.

اتركيها ساعة على المنطقة ثم قومي بشطفها وجففيها ثم يجب ترطيبها ويمكنك تكرارها مرة واحدة أسبوعيًا.

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