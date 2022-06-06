نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك معمول العيد الفاخر بالعجوة بطعم حكاية وقوام دائب أحلى من المخابز في المقال التالي

عمر شويل - جدة معمول العيد الفاخر بالعجوة ، من ألذ وأطعم أنواع الكعك التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وهو يتميز بقوام الدائب وطعمه الذيذ الذي يميزه عن المخبوزات الأخرى، ويعرف بحشوته المختلفة مثل العجوة، والمكسرات الجميلة، وحشوة الملبن التي تعطي له طعم رائع، وكثير من الأمهات يفضلون صعنه في البيت بدل من شرائه، لأنه يعطي للبيت البهجة والسرور عند نقشه وتشكيله على الصاج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معمول العيد الفاخر بقوام هش وناعم أحلى من المخابز بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل معمول العيد الفاخر

سوف نتعرف على مكونات عمل المعمول بكل سهولة وهى كما يلي:-

2 كوب من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الزيت.

كوب من الحليب البودرة.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيلو من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير معمول العيد الفاخر بالعجوة بقوام دائب أحلى من المخابز بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة الحجم ونضع بها الزيت، والزبدة، والسكر، والبيض، والفانيليا، والحليب البودرة ونخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي وهش. نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر للخليط ونعجن برفق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. ثم نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة ربع ساعة، ثم نحضر طبق آخر ونضع به العجوة وملعقة الزبدة ونقلبهم مع بعض حتى تصبح العجوة ناعمة غير ملتصقة باليد. نقوم بتشكيل العجوة إلى كرات صغيرة متوسطة الحجم، ثم نقوم برص المعمول على صينية كبيرة، ثم نقوم بتشكيل العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونرص على صينية كبيرة.

طريقة حشو معمول العيد الفاخر بالعجوة

سوف نتعرف على طريقة الحشو بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة سميكة الحجم.

ثم نقوم بتوزيع كرات العجوة على دوائر العجين ونغلقها جيداً.

نحضر قوالب التشكيل ونضع به كرات العجين، ثم نضغط عليها بواسطة اليد حتى تأخذ الشكل المناسب.

ثم نخرجها من القالب ونضعها على صينية كبيرة، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يأخذ اللون الذهبي الجميل.

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع المعمول على طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

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