نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح فوري مع صابونة القهوة السحرية لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة صابونة القهوة من مستحضرات التجميل الرائعة التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، كما تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وتحافظ عليها من التشققات والرطوبة، وهو صابون طبيعي يحافظ على حيوية ونضارة البشرة ويعيد لها شبابها ويؤخر علامات الشيخوخة المبكرة التي تزعج الكثير من السيدات، وتساعد على تنظيف البشرة وتجعلها جميلة وجذابة وتوحد لونها من أول استعمال، وهى من مستحضرات التجميل التي يستخدمونها النساء في المملكة العربية السعودية لأن السيدات السعوديات يفضلون استخدام المواد الطبيعي التي تكسب بشرتهم نضارة وجمال غير طبيعي، وتوجد لها العديد من الفوائد الجمالية التي تخص البشرة والجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة القهوة العجيبة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد من أول استخدام بخطوات بسيطة في المنزل.

مكونات صابونة القهوة السحرية

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا في عمل هذه الصابونة الرائعة في المنزل وهى كما يلي:-

طبق صغير من صابون الزيتون المبشور.

4 ملاعق من القهوة الناعمة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة القهوة السحرية الرائعة في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الصابون المبشور، والماء، والنشا، والقهوة، ثم نقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات تمامًا. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقلب برفق حتى يذوب الصابون جيدًا ويصبح مثل خليط الكريم. نرفع الوعاء من على البخار، ثم نضيف إليه زيت القرنفل، وزيت الزيتون ونقلبهم مع بعض جيدًا. نحضر قوالب الصابون الفارغة وندهنها بقليل من زيت الزيتون، ثم نصب الخليط داخلها. نقوم بوضع القوالب في الهواء، أو في الثلاجة حتى تتماسك وتصبح مثل الصابون تمامًا. بعد ذلك نقوم باستخدام الصابون يوميًا على البشرة حتى تصبح بيضاء مثل الثلج وبدون تجاعيد نهائيًا.

فوائد صابونة القهوة للبشرة

تحتوي الصابونة على فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

تساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم البكتيريا.

تعمل على تفتيح البشرة وتزيل التجاعيد في دقائق.

تزيد من نضارة وحيوية البشرة وتمنحها النعومة في أسرع وقت.

تعمل على ترطيب البشرة، كما تعمل على حمايتها من الجفاف.

تقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات الجلدية.

تحد القهوة من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، حيث تعمل كمضاد للميكروبات وتحمي البشرة من الجراثيم.

تعمل على إزالة الجلد الميت، وتنظيف المسام بعمق.

تستخدم في علاج الهالات السوداء التي تظهر حول منطقة العينين أو حول الفم، لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة.

تستخدم في علاج الالتهابات التي تنتج بسبب التعرض لأشعة الشمس.

ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة