نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى وأطعم طريقة لتحضير صينية الكفتة بالبطاطس المغذية للعزومات بطريقة اقتصادية وسريعة والطعم رائع لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صينية الكفتة بالبطاطس من أحلى وأطعم وأسهل الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المناسبات العزومات وهذا لأنها تتميز بطعمها الرائع وشكلها المميز الذي سوف يعجب جميع أفراد الأسرة و جميع الضيوف، كما أنها تعد من الوصفات الاقتصادية جدًا وهذا لأنها بنصف كيلو من اللحمة ستكفي أكثر من 7 أشخاص، كما أن الكفتة تعد من الوجبات اللذيذة التي يحب الجميع تناولها فهي من الوجبات الشهية، وهناك الكثير من الوصفات لتحضيرها ولكننا من خلال هذا المقال حرصنا على تقديم طريقة جديدة وسهلة وسريعة واقتصادية وهي صينية الكفتة بالبطاطس بعد الآن ستحضيرين هذه الطريقة في جميع العزومات والتجمعات. مقادير صينية الكفتة بالبطاطس نصف كيلو لحم مفروم.

2 حبة بطاطس مقشرة و مقطعة شرائح.

3 حبة طماطم مقطعة شرائح.

2 حبة فلفل مقطعة شرائح.

بصلة كبير مقطع شرائح.

تتبيلة اللحم نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة طعام من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغير من بهارات اللحم.

2 ملعقة كبيرة زيت الصلصة كوب من الماء

2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير صينية الكفتة بالبطاطس في البداية تحضير الكفتة نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع حبة بصل وتكون مفرومة ناعم ومصفاة من الماء جدا.

بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود و بهارات اللحمة على البصل نقوم بفرك البصل مع البهارات باليدين جيدا.

ثم نضيف البقدونس ونقبله مع البصل جيدًا، نضع اللحمة المفرومة.

نقوم بعجن اللحمة مع البصل والبقدونس والبهارات جيدًا حتى يمتزجا مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بتشكيل الكفتة أقراص و نقوم بتوزيع القليل من الزيت على اليدين لكي يسهل التشكيل.

نضع الكفتة في الثلاجة حتى نحضر باقي الخضروات.

نأتي بالبطاطس ونقوم بتقشيرها وغسلها بالماء وتقطيعها شرائح رفيعة متساوية ما يعادل نصف سم لكى يتم تسويتها بشكل سريع.

ثم تأتي بالبصل والفلفل الألوان والطماطم ونقوم بتقطيعها شرائح متساوية.

بعد ذلك نأتي بصينية بايركس أو صينية فرن عادية ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها.

ثم نبدأ في رص صينية الكفتة بالبطاطس نقوم بوضع قرص من الكفتة ثم شريحة من البطاطس ثم بصل ثم فلفل أخضر ثم شريحة طماطم.

نستمر هكذا في رص الصينية بشكل مرتب حتى ننتهي من الكمية.

بعد ذلك نقوم بخلط صلصة الطماطم و كوب من الماء ومعجون الطماطم و ملح وفلفل اسود ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نوزع الصلصة على الصينية، ثم نغطي الصينية و ندخلها الفرن لمدة 45 دقيقة حتى يتم تسوية البطاطس.

نخرجها من الفرن وتقدم بجانب أرز بالشعرية مع الزبادي أو السلطة وبالصحة والهنا.

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