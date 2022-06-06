نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق اصنعي الزلابية البيتي بكمية كبيرة بقوام مقرمش وهش أحلى من محلات الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزلابية البيتي المقرمشة ، من أجمل أنواع وأشهر الحلويات الشعبية التي يتم صنعها بكثرة في جميع البلاد العربية، ويطلق عليها العديد من الأسماء، وتعرف بشكلها المدور الجميلة وطعمها الطيب ومذاقها الرائع الذي يجذب الكثير من الناس، كما يمكن صنع بعض الحلويات المختلفة من نفس العجينة مثل لقمة القاضي، والمشبك، والمخارق، فهي حلويات تمتلك نسبة كبيرة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وطريقة صنعها في البيت بسيطة تجعلنا نقوم بصنعها بشكل يومي بدون تعب ولا مجهود، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الزلابية البيتي المقرمشة بالشربات بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات الزلابية البيتي المقرمشة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الدقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من النشا. ثلاث أكواب من الشربات ثقيل القوام. رشة صغيرة من الملح. زيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الزلابية البيتي المقرمشة بالشربات بكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء كبير ثم نضع الدقيق والسكر، والملح، والنشا، والخميرة ونقلبهم جيداً حتى تدخل المكونات مع بعض.

نقوم بوضع الماء بالتدريج حتى تصبح لدينا عجينة طرية وثقيل القوام، ثم نغطي العجين ونتركها حتى يختمر ويضاعف حجمها.

نحضر طاسة كبيرة ثم نضعها على النار ونضع بها الزيت ونترك حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل كور صغيرة ثم نضعها في زيت الساخن .

نستمر بالتقليب حتى تتحمر وتنتفخ جيداً، ثم نرفعها من الزيت ثم نضعها في الشربات البارد لمدة 5 دقائق حتى تتشرب تماماً.

بعد ذلك نخرجها من الشربات ونصفيها جيداً، ثم نضعها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل الزلابية البيتي بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب إتباعها حتى نحصل على عوامة خفيفة وهشة وهى كالتالي:-