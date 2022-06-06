نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل معجزة ربانية: لتبييض البشرة يزيل سواد سنسن فوري وتحدي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخل معجزة ربانية , لتبييض البشرة والجسم كله من اول استعمال فوري سوف تجعل بشرتك مشرقة كالقمر وستزيل سواد سنين, وتعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير, ويعطيكي بشرة ناصعة البياض دون اي مشاكل في البشرة أو أضرار جانبيه, حيث تبحث كل فتاه علي بشرة جميلة وناعمة , واليكم هذا المعجزة الخرافية في التفتيح ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن عمل النشا والخل معجزة ربانية التي تجعل بشرتك مشرقة كالثلج من اول استعمال فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي درجات التفتيح2022.

مكونات عمل النشا والخل معجزة ربانية التي تجعل بشرتك كالقمر فوري

سوف نتعرف علي مكونات الوصفة الخرافية في التفتيح الفوري من أول استعمال للوصفة دون أضرار جانبية أو مشاكل للبشرة وهي كالتالي:-

ثلاث ملاعق النشا. ملعقتين من الخل. ملعقة من الزبادي. ملعقتين من ماء الورد. نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نتعرف الآن علي ابسط وأسهل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل دون تعب ولا تكلفة وتعتبر وصفة من مكون خرافي وجبار للغاية وهي كما يأتي:-

نقوم بإحضار إناء عميق ثم نضع بداخلة النشا والخل مع التقليب الجيد للمكونات حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نقوم بوضع الزبادي ونستمر في التقليب ونضيف ماء الورد حتي تتجانس المكونات بشكل سليم. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب نوع النشرة ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس. ويفضل عدم وضع عصير الليمون اذا كنتي تعاني من حساسية بالبشرة حفظا علي سلامتكم.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة ومن اول استعمال للحصول علي نتائج فورية للتبييض وهي كما يلي:-