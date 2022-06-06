اصنعي البقلاوة الجزائرية بطعم رائع ولذيذ وبمكونات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة البقلاوة الجزائرية ، تعد البقلاوة من الحلويات التي ينتشر تقديمها في العديد من البلدان العربية تمتاز بطعم رائع ولذيذ، ولكن تختلف طريقة تحضيرها من بلد لبلد من حيث الطريقة والمكونات، يشتهر تقديمها في الجزائر باستخدام مكونات بسيطة وسهلة جداً فهي عبارة عن طبقات رقيقة من العجين يتم حشوها بحشوة مكونة من مجموعة من المكسرات التي تعطي لها مذاق رائع ونكهة لذيذة، ثم يتم سقيها بالشربات البارد ويتم تقديمها في العديد من المناسبات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البقلاوة الجزائرية بطعم رائع ولذيذ وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة داخل كل منزل.

مكونات عمل البقلاوة الجزائرية بالمنزل

تتكون البقلاوة من مكونات سهلة واقتصادية هي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاث أرباع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب من الماء.

كوب من النشا لفرد العجينة.

رشة ملح.

لدهن العجين

زبدة مذابة.

مكونات الحشوة

نصف كوب من اللوز المحمص.

نصف كوب من البندق المحمص.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الجوز المحمص.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الشربات

2 كوب سكر خشن.

كوب من الماء.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البقلاوة الجزائرية خطوة بخطوة وهي كما يلي:-

نبدأ تحضير عجينة البقلاوة، ينخل الدقيق الأبيض جيداً في وعاء عميق ثم يضاف إليه الملح والزبدة، ويتم الخلط جيداً بأطراف أصابع اليد حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض. ثم يضاف الماء تدريجيًا مع الاستمرار في العجن باليد للحصول على عجينة طرية ومتماسكة. يغطي العجين بكيس بلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى يرتاح.

طريقة تحضير الحشوة