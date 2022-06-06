اصنعي البقلاوة الجزائرية بطعم رائع ولذيذ وبمكونات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة البقلاوة الجزائرية ، تعد البقلاوة من الحلويات التي ينتشر تقديمها في العديد من البلدان العربية تمتاز بطعم رائع ولذيذ، ولكن تختلف طريقة تحضيرها من بلد لبلد من حيث الطريقة والمكونات، يشتهر تقديمها في الجزائر باستخدام مكونات بسيطة وسهلة جداً فهي عبارة عن طبقات رقيقة من العجين يتم حشوها بحشوة مكونة من مجموعة من المكسرات التي تعطي لها مذاق رائع ونكهة لذيذة، ثم يتم سقيها بالشربات البارد ويتم تقديمها في العديد من المناسبات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البقلاوة الجزائرية بطعم رائع ولذيذ وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة داخل كل منزل.
مكونات عمل البقلاوة الجزائرية بالمنزل
تتكون البقلاوة من مكونات سهلة واقتصادية هي كما يلي:ـ
- 4 أكواب من الدقيق الأبيض.
- ثلاث أرباع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 كوب من الماء.
- كوب من النشا لفرد العجينة.
- رشة ملح.
لدهن العجين
- زبدة مذابة.
مكونات الحشوة
- نصف كوب من اللوز المحمص.
- نصف كوب من البندق المحمص.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الجوز المحمص.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- 2 ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
الشربات
- 2 كوب سكر خشن.
- كوب من الماء.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة من ماء الورد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير البقلاوة الجزائرية خطوة بخطوة وهي كما يلي:-
- نبدأ تحضير عجينة البقلاوة، ينخل الدقيق الأبيض جيداً في وعاء عميق ثم يضاف إليه الملح والزبدة، ويتم الخلط جيداً بأطراف أصابع اليد حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- ثم يضاف الماء تدريجيًا مع الاستمرار في العجن باليد للحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- يغطي العجين بكيس بلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى يرتاح.
طريقة تحضير الحشوة
- لتحضير الحشوة نضع اللوز المحمص والجوز المحمص والبندق في المطحنة الكهربائية ثم تطحن جميع مكونات طحنًا مجروشاَ.
- ثم توضع في إناء على نار هادئة ثم يضاف إليها العسل ويتم خلطه مع ملعقة من ماء الورد قبل إضافته للمكسرات.
- بعد ذلك يضاف السكر والقرفة ونقلب المكونات بشكل جيد على النار، حتي تمتزج مع بعضها البعض، ثم ترفع عن النار وتترك جانباً حتى تبرد.
- يقطع العجين إلى قطع دائرية صغيرة الحجم ثم يغطي بفوطة نظيفة ويترك لمدة ١٠ دقائق حتى يرتاح ويسهل فرده.
- ثم بعد ذلك يرش النشا على سطح صلب ثم تفرد قطع العجين فوق النشا بواسطة النشابة الخشبية مع رش العجينة بالنشا بشكل مستمر حتى تصبح عجينة بسمك رقيق جداً.
- ثم توضع طبقات العجين بعد فردها في كيس فوق بعضها مع رشها بالنشا بين كل طبقة والأخرى، وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- بعد ذلك تخرج رقائق العجين من الثلاجة وتترك لمدة 5 دقائق ثم يتم دهن كل قطعة بالزبدة من الجهتين.
- ثم توضع نصف كمية رقائق العجينة في صينية مدهونة بالسمن.
- بعد ذلك توضع فوقها الحشوة ثم توضع فوق الحشوة القسم الثاني من رقائق العجين ثم يرش الوجه بالزبدة المذابة.
- تقطع بعد الانتهاء من عملية ترتيب الرقائق بواسطة سكين حادة على شكل مربعات أو مثلثات صغيرة حسب الرغبة.
- ثم توضع داخل فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة متوسطة١٨٠ درجة مئوية وتترك لمدة ٢٠ دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.
- ثم تخرج من الفرن ويوزع عليها الشربات وتترك حتي تتشرب الشربات ثم تقطع وتزين القطع بالمكسرات ثم تقدم بالهنا والشفا.
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