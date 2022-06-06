انسي الشيب والشعر الابيض الكركم والحناء خلطة سحريه لصبغ الشعر باللون البني مش هتروحي لكوافير تانى

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عمر شويل - جدة انسي الشيب والشعر الابيض الكركم والحناء خلطة سحريه لصبغ الشعر إليكم طريقة صبغ الشعر بالحناء في المنزل، حيث أن الحناء هي من أشهر المكونات التي نستخدمها في تلوين وصبغ الشعر وهي طبيعية تمامًا ومتداولة بين السيدات منذ القدم وهي تعطي الشعر لون أصفر محمر طبيعي ويدوم لفترة طويلة، والحناء كانت وسيلة من السيدات في إخفاء آثار الشيب والشعر الأبيض أو كنوع من أنواع التغيير، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح طريقة تحضير الخلطة وكيفية صبغ الشعر ويمكنك الحصول على الحناء من محلات العطارة. طريقة صبغ الشعر بالحناء في المنزل مكونات عمل الوصفة:- عشر ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية.

ليمونة كبيرة الحجم ومعصورة.

أربع ملاعق كبيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ماء ورد. طريقة تحضير الوصفة:- أحضري وعاء كبير وقومي بإضافة كل المكونات مع بعضها بدون الليمون أولًا وقلبيهم جيدًا وقومي بتغطيته حتى يختمر قليلًا لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون إلى الخليط ثم قومي بشطف شعرك وابدئي في تطبيق الخليط عليه ودلكي جيدًا ثم قومي بلّف شعرك.

إلى الخليط ثم قومي بشطف شعرك وابدئي في تطبيق الخليط عليه ودلكي جيدًا ثم قومي بلّف شعرك. غطي شعرك بغطاء الرأس البلاستيكي وانتظري لمدة أربع أو خمس ساعات ثم قومي بشطف شعرك وخلصيه من أي بقايا للخليط. طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه المكونات المطلوبة:- حبتان من البيض.

أربع ملاعق صغيرة من النسكافيه.

كوب كبير من زيت الزيتون.

زبدة شيا.

علبتين من ماء الأكسجين. طريقة تحضير الصبغة:- أول خطوة تبدأ بخفق البيض ثم قومي بإضافة النسكافيه وزيت الزيتون وقلبي المكونات جيدًا ثم قومي بإضافة باقي المكونات حتى تتجانس تمامًا.

وزيت الزيتون وقلبي المكونات جيدًا ثم قومي بإضافة باقي المكونات حتى تتجانس تمامًا. اشطفي شعرك حتى يكون نظيف تمامًا لأن صبغة الشعر يجب أن يتم وضعها على شعر نظيف لا يحتوي على أي شوائب ولا كريمات ولا أي شيء.

يجب أن يتم وضعها على شعر نظيف لا يحتوي على أي شوائب ولا كريمات ولا أي شيء. قومي بتقسيم شعرك ويمكنك وضع الصبغة بواسطة فرشاة الشعر الخاصة بالصبغ أو يمكنك فردها بيديك ولكن يجب أن تقومي بوضعها على كل جزء بالتساوي.

بعد أن تنتهي من وضعها قومي بتصفيف شعرك جيدًا ثم قومي بتغطيته بغطاء الرأس واتركيها لمدة خمس ساعات ثم قومي بشطف شعرك وتنظيفه من الصبغة وكرريها مرة أخرى بعد مرور أسبوعين.

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