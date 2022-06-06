اتحداكى هتقومى تعمليها.. فطائر الطاسة الإسفنجية الرهيبة اسهل واروع اكلة للافطار والعشا فى 3 دقائق بعجينة رائعة

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عمر شويل - جدة اتحداكى هتقومى تعمليها.. فطائر الطاسة الإسفنجية ، فطائر الطاسة الإسفنجية تعد واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن لكل سيدة منزل أن تستخدمها لصناعة أشهى أنواع الفطائر، بالإضافة إلى أنها من المخبوزات التي يقبل عليها العديد من الأشخاص ومن جميع المراحل العمرية، ولكن الأطفال هم أكثر الفئات إقبالاً عليها.
لذا ننصح ربات البيوت بأن تعمل على صنع الفطائر في المنزل بدلاً من ضياع الوقت في الذهاب إلى مطاعم المعجنات لشراء أو تناول الفطائر، كما أنك الآمن على أسرتك وسوف تحضرين الطعام بطريقة جيدة.
اتحداكى هتقومى تعمليها.. فطائر الطاسة الإسفنجية
نقدم لكم طريقة عمل فطائر الطاسة بكوب واحد من الدقيق والتي لا تحتاج منك كثير من الوقت أو المكونات، كما أن أغلبها سوف يكون متوفر لديك فما عليك سوى أن تقومين باتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:
المقادير:
- 1 كوب دقيق.
- 1 كوب حليب سائل.
- 1 كوب ماء.
- 1 كوب سميد ناعم.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 بيضة.
طريقة التحضير:
- عليك بإحضار وعاء عميق ونظيف يوضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح قلبي المكونات معاً.
- بعدها يضاف الخميرة والفانيليا والسكر والسميد ويتم الخلط مرة أخرى.
- يضاف بعد ذلك إلى المكونات الجافة الحليب والماء والعسل وقلبي المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- عن طريق استخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج تماماً ويصبح لديك عجينة ذات قوام ثقيل.
- توضع العجينة في وعاء أخر نظيف ويتم تغطيتها بكيس من النايلون وتركيها جانباً لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.
- يتم بعد ذلك تفريغ الهواء من العجينة حتى يكون من السهل فرد العجينة في الطاسة.
- ضعي بعدها طاسة على النار مدهونة بقليل من الزبد ثم يوضع مقدار مناسب من العجينة.
- يتم توزيع خليط العجينة بطريقة جيدة لتصبح دائرية الشكل وانتظري دقيقة لتتماسك ويتم تحميرها.
- ثم يتم تقليبها على الوجه الآخر حتى تصبح باللون الأصفر الذهبي.
- استمري على ذلك حتى أن تنتهي كمية العجينة الموجودة لديها.
- ثم بعد ذلك يتم تقديمها على أطباق التقديم بجانب القليل من العسل الأبيض وبالهناء والشفاء.
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