اتحداكى هتقومى تعمليها.. فطائر الطاسة الإسفنجية الرهيبة اسهل واروع اكلة للافطار والعشا فى 3 دقائق بعجينة رائعة

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عمر شويل - جدة اتحداكى هتقومى تعمليها.. فطائر الطاسة الإسفنجية ، فطائر الطاسة الإسفنجية تعد واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن لكل سيدة منزل أن تستخدمها لصناعة أشهى أنواع الفطائر، بالإضافة إلى أنها من المخبوزات التي يقبل عليها العديد من الأشخاص ومن جميع المراحل العمرية، ولكن الأطفال هم أكثر الفئات إقبالاً عليها.

لذا ننصح ربات البيوت بأن تعمل على صنع الفطائر في المنزل بدلاً من ضياع الوقت في الذهاب إلى مطاعم المعجنات لشراء أو تناول الفطائر، كما أنك الآمن على أسرتك وسوف تحضرين الطعام بطريقة جيدة.

اتحداكى هتقومى تعمليها.. فطائر الطاسة الإسفنجية

نقدم لكم طريقة عمل فطائر الطاسة بكوب واحد من الدقيق والتي لا تحتاج منك كثير من الوقت أو المكونات، كما أن أغلبها سوف يكون متوفر لديك فما عليك سوى أن تقومين باتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

المقادير:

1 كوب دقيق.

1 كوب حليب سائل.

1 كوب ماء.

1 كوب سميد ناعم.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 بيضة.

طريقة التحضير: