نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها وانتى مغمضة.. فطائر المقلاة السائلة السريعة هشة وقطنية وخفيفة للفطار والعشا بطعم رائع وحشوة سهلة واقتصادية لازم تجربيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة هتعمليها وانتى مغمضة.. فطائر المقلاة السائلة السريعة ، ترغب كل أم أن تقوم بتقديم أشهى الأكلات لأفراد عائلتها مما يجعلها تقم بعمليات بحث كثيرة حتى تجد لهم طرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة في نفس الوقت ويحب أن يتناولها، ولكن من الأكلات التي لا يختلف عليها الجميع هي الفطائر اللذيذة والشهية والتي يمكن أن يتم حشوها بكثير من الحشوات المتنوعة، كما أنها تعد أفضل وجبة تقدم على الفطور أو على العشاء أيضاً يمكن أن يتم تقديمها كوجبة جانبية مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة.

هتعمليها وانتى مغمضة.. فطائر المقلاة السائلة السريعة

إذا كنت أم وترغبين أن تقدمي وجبة غذائية متكاملة لأولادك في بداية يومهم عليك بتحضير فطائر المقلاة السائلة اللذيذة والشهية باتباع خطوات بسيطة جداً تتمثل في الآتي:

المقادير:

1 كوب كبير دقيق أبيض.

2 كوب كبير حليب.

1 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بودرة الثوم.

1 ملعقة صغيرة سكر.

رشة زعتر.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

4/1 كوب زيت نباتي.

بيضتين كبيرة الحجم.

مقادير الحشو:

طماطم.

جبن موتزاريلا وشيدر.

كاتشب ومايونيز.

تونة.

طريقة التحضير: