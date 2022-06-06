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عمر شويل - جدة أسرع وصفة كولاجين طبيعي لنمو وتقوية الشعر ويعمل علي تكثيفه بشكل رهيب، الكثير من الفتيات والسيدات تعاني من قلة نمو الشعر وتساقطه بصورة مستمرة، مما يشكل مصدر إزعاج وعدم الثقة في النفس، ولذلك تلجأ لشراء منتجات تكثيف الشعر الكيميائية إلا أن تأثيرها بطيء علي الشعر كما تحتوي علي مواد ضارة تؤذي الشعر علي المدي البعيد، ولذلك تعد وصفة ماء البصل أفضل كولاجين طبيعي لنمو وتقوية الشعر، وهي من أكثر الوصفات الطبيعية التي يمكن القيام بها في المنزل وتستخدم على الشعر دون تكاليف مالية أو مجهود جسدي، بالإضافة إلى أن فوائدها كثيرة ومتعددة خاصة للشعر من حيث النمو ومعالجة مشاكله، وخاصة مشكلة الشعر القصير لأن الكثير من الفتيات يرغبن بالتمتع بالشعر الطويل، كذلك التخلص من تساقط الشعر المؤرق للفتيات، والتمتع بشعر صحي وقوي ولامع.

أسرع وصفة كولاجين طبيعي لنمو وصحة الشعر ومنع تساقطه

يحتاج الشعر إلي الكولاجين للحفاظ علي صحة الشعر ولكن يتعرض الشعر لعوامل تتسبب في ضعفه وتساقطه بشكل متزايد.

ومنها كثرة غسل الشعر واستخدام الشامبو الكيميائي مما يؤدي لفقدانه تدريجياً ولكن تتوافر الكثر من المواد التي تعمل علي تحفيز نمو الشعر.

وصفة ماء البصل لنمو وتقوية الشعر

يعتبر ماء البصل من المكونات الفعالة في تكثيف وتطويل الشعر من خلال تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

المكونات

٣ بصلات متوسطة الحجم.

برطمان نظيفة.

خلاط وعصارة.

مصفاة وفي حالة عدم تواجدها قطعة من الشاش الأبيض الطبي النظيف.

طريقة التحضير

نقوم بتقشير البصل ويقطع إلى قطع صغيرة ويوضع في الخلاط.

يضرب جيداً لمدة دقيقة.

نقوم إحضار مصفاة أو قطعة من الشاش الطبي النظيف ويوضع أسفل منهم وعاء متسع على قدر المصفاة أوالشاش

ويتم صب معجون البصل مع الضغط عليه بالملعقة للتأكد من نزول كافة المياه الموجودة به وفي نفس الوقت،

الإبقاء على معجون البصل دون أن يختلط بمائه.

يوضع عصير البصل في برطمان ويوضع بعد ذلك في الثلاجة لحين نفاذ الكمية.

فوائد عصير البصل للشعر

من أكثر المواد التي يحتوي عليها عصير البصل والتي يحتاج إليها الشعر هي مادة الكبريت والكولاجين والتي توفر للشعر فوائد متعددة والتي تتمثل في الآتي:

يمنح الشعر اللمعان الذي يحتاج إليه وذلك بسبب أنه يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين.

نحرص على الالتزام والمداومة على وضعه على فروة الرأس حيث يعالج تساقط الشعر.

يعالج مشكلة الشعر المتمثلة في الجفاف فضلاً على منح الشعر التغذية التي يحتاج إليها مما يترتب عليه معالجة مشكلة تأخر نمو الشعر.