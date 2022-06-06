باذنجان مقرمش بالفرن بخلطة مميزة صحي ولذيذ وسريع التحضير وبأقل تكلفة

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عمر شويل - جدة باذنجان مقرمش بالفرن ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ والشهي الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فتة الباذنجان باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل باذنجان مقرمش بالفرن بخلطة لذيذة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات باذنجان مقرمش بالفرن
يتكون باذنجان مقرمش بالفرن من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز د، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 حبة باذنجان كبير الحجم مقطع شرائح.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة
- ملح.
- فلفل أسود.
- كوب بقسماط.
- 50 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).
- القليل من الزيت النباتي لدهن شرائح الباذنجان.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل باذنجان مقرمش بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء ونضيف إليه البيض والفلفل الأسود والملح، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه البقسماط والجبنة الموزاريلا المبشورة ونخلطهم جيدا.
- ثم نغمس شرائح الباذنجان في خليط البيض، ثم في خليط البقسماط من الجهتين.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم ندهنها بالزيت النباتي.
- ثم نرص شرائح الباذنجان بالخلطة في الصينية.
- بعد ذلك نضع فوق شريحة نقاط من الزيت النباتي.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا من أسفل ومن أعلى ونتركها ينضج الباذنجان ويتحمل.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.
- ثم نقدم باذنجان مقرمش في طبق التقديم مع خبز البيتا وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء.
- وبالهنا والشفا.
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